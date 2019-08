Hannover. Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium weist darauf hin, dass das Schächten von Tieren auch weiterhin möglich sein soll. Gegenüber unserer Redaktion sagte eine Ministeriumssprecherin, entsprechende Ausnahmegenehmigungen sollen auch weiter erteilt werden können.

Ein entsprechender Erlass für die kommunalen Behörden werde überarbeitet. Wann er vorliegen wird, stehe noch nicht fest. Allerdings soll darin kein Verbot des Schächtens ohne Betäubung des Tiers enthalten sein. Vielmehr wolle man verstärkt darauf hinweisen, welche Betäubungsmethoden möglich sind.



Hintergrund der Debatte ist ein Vorstoß der CDU-Landtagsfraktion, die gefordert hatte, das Schächten grundsätzlich zu verbieten und keine Ausnahmen zuzulassen. Juden und Muslime hatten mit Empörung reagiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach von einer „Scheingrundsatzdebatte“.

Laut Ministerium wird in Niedersachsen in diesem Jahr wie auch in vorigen Jahren nur einem einzigen Betrieb jeweils anlässlich des islamischen Opferfestes eine Genehmigung für das betäubungslose Schlachten von maximal 200 Tieren erteilt. Dort seien zum diesjährigen Opferfest Anfang August insgesamt 113 Tiere geschlachtet worden. (mit epd)