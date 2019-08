Regierungskrise in Rom: Neue Regierung oder Neuwahl? MEC öffnen

Präsident Sergio Mattarella, hier im vegangenen Jahr, sondiert die Möglichkeiten einer neuen Regierungsbildung. Foto: Ettore Ferrari/ANSA

Rom. Bahnt sich in Italien eine neue Regierung unter anderen Vorzeichen und ohne Salvini an? Beim Staatspräsidenten treten nun nacheinander die großen Parteien an. Nach den Beratungen wird es spannend.