Luftfahrtpläne der Bundesregierung: Hauptsache ein gutes Gefühl

Osnabrück. Neue Fluggeräte, die von erneuerbarer, sauberer Energie angetrieben werden: Die Luftfahrt der Zukunft, um die es bei der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz ging, verspricht Aufbruch, Umweltschutz und vor allem ein gutes Gefühl.

Der Haken an der Geschichte: Eine solche Zukunft des Fliegens liegt in weiter Ferne. Wenn Bundesverkehrsminister und Kanzlerin in der Zwischenzeit Kerosin aus Biomasse und Strom anpreisen, wird das an der aktuellen Situation kaum etwas ändern. Der Brennstoff ist viel zu teuer, als dass er flächendeckend eingesetzt werden könnte. Und Batterien werden nicht plötzlich in der Weise schrumpfen, dass sie große Jets antreiben könnten. Wenn Andreas Scheuer (CSU) verspricht, er wolle fördern statt verbieten – aber gleichzeitig die Umwelt schonen, klingt das angenehm. Realistisch ist es nicht.



Zudem wird ein nationaler Alleingang nicht viel bringen. Das Beste, was aus dieser Konferenz hervorgehen könnte, wären massive Investitionen in die Forschung, etwa ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um entsprechende Technologien zumindest mittelfristig verfügbar zu machen. Es wäre wünschenswert, dass Scheuer seine Pläne in diese Richtung präzisiert, wenn er blumig von Investitionen in „Forschung, Innovation und Klimaziele“ spricht.

Immerhin ist die internationale Luftfahrtbranche schon weiter als der deutsche Minister: Bis 2050 wollen die Unternehmen ihre Emissionen im Verhältnis zu 2005 halbieren.