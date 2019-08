Berlin. Bei der Suche der SPD nach neuer Führung übt auch Finanzminister Olaf Scholz den Paarlauf. Mit der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz legten der Mann aus Hamburg und die Frau aus Potsdam gestern in Berlin einen selbstbewussten Auftritt hin.

Beide wollen ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz nicht an ein Bekenntnis zur großen Koalition knüpfen. „Wir werben dafür, dass die SPD stärker wird“, sagte Geywitz. „ Die SPD wieder nach vorne bringen " - so beschrieb die 43-jährige Mutter dreier Kinder das Ziel ihrer gemeinsamen Parteivorsitz-Kandidatur mit Scholz.



Nicht der Vizekanzler, sondern die bundesweit unbekannte Sozialdemokratin führte gestern in weiten Strecken das Wort. Scholz zeigte sich dagegen zugeknöpft , dies galt vor allem bei Fragen nach seinem plötzlichen Sinneswandel. Denn bisher hatte der 61-Jährige mit Hinweis auf seine Doppelbelastung als Finanzminister und Vizekanzler eine Kandidatur ausgeschlossen. Seine neue Haltung hat er mit seinem Verantwortungsgefühl begründet. Zur Erinnerung: Als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sich bei ihrem plötzlichen Kabinettseintritt ähnlich äußerte, warf ihr die SPD "Wortbruch" vor.

Wortkarger Scholz

Das Magazin "Spiegel" hatte am vergangenen Freitag zuerst gemeldet, dass Scholz nun doch seinen Hut als möglicher neuer SPD-Vorsitzender in den Ring wirft und bezog sich dabei auf eine Telefon-Schaltkonferenz mit dem Führungstrio. Laut SPD gab es diese Spitzenrunde aber nicht. „Was sagen Sie dazu?“, wurde der Finanzminister gestern gefragt. „Nichts“ war die karge Antwort. „Ich habe noch nie aus vertraulichen Sitzungen etwas herausgeplaudert“, schob er auf Nachfrage nach.

Wird er Finanzminister bleiben? Auch da reagierte Scholz knapp. Bei der Kandidatur gehe es ausschließlich um die SPD. Es gehe nicht um die Frage, was aus der Regierung oder aus ihm als Finanzminister werde. „Ich kandidiere hier ohne Netz." Scholz hob hervor, seine Partei werde in der Gesellschaft gebraucht. "Das sehen auch ganz viele so, die noch nie SPD gewählt haben." Er sehe sich daher verpflichtet, dazu beizutragen, dass die Partei "wieder zu neuer Stärke kommt". Das sei eine sehr große Herausforderung.

Geywitz begründete die gemeinsame Bewerbung auch damit, dass Scholz und sie „ganz unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Biografien" seien. Scholz und sie würden sich gut ergänzen. "Olaf Scholz kann gut erklären, ich kann Sachen gut auf den Punkt bringen." Sie sei kein "dekoratives Salatblatt" an der Seite des bundesweit viel bekannteren Scholz. Zur späteren Arbeitsteilung sagte sie, es werde nicht so sein, "dass einer die Weltpolitik erklärt und einer die SPD-Unterbezirksparteitage besucht". Scholz und sie würden "auf Augenhöhe" agieren. ".

Ein Grund der derzeit schlechten SPD-Umfragewerte ist nach ihren Worten, dass viele Bürger die Parteien nicht mehr unterschieden. Sie dächten, es sei "hier in Berlin irgendwie alles eine Suppe". Viele Menschen glaubten außerdem nicht, dass die Berufspolitiker in der Hauptstadt sich um ihre Probleme kümmerten, sagte Geywitz weiter. Sie wolle im Falle der erfolgreichen Bewerbung die "normalen Bürger" in Berlin vertreten. Wenn die SPD wieder die Partei werde "für die Leute, die morgens aufstehen und zur Arbeit fahren", wenn sich auch Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund gut vertreten fühlten, werde es wieder aufwärts gehen.

Resolute Geywitz

So resolut Geywitz auch auftritt, am 1.September droht ihr eine Niederlage. Scholz' Partnerin für den SPD-Vorsitz bewirbt sich bei der brandenburgischen Landtagswahl am 1. September um das Direktmandat in Potsdam-Mitte. Seit 2004 hat sie es immer gewonnen. Doch in Umfragen liegt sie derzeit bis zu sechs Punkte hinter der Grünen-Kandidatin. Kann Geywitz den Trend nicht drehen, startet sie am 4. September in den fünfwöchigen SPD-Bewerbungsmarathon um den höchsten Posten als Geschlagene.

Und Scholz? Nimmt man seine Arbeit als Finanz-und Arbeitsminister sowie als Hamburgs Erster Bürgermeister, hat er die Favoritenrolle. Die Unterstützung des vergleichsweise schwachen SPD-Landesverbands Hamburg ist ihm und Geywitz gewiss. Bei SPD-Vorstandswahlen kam er bisher aber nur auf 59 Prozent. Gerade die 80.000 Jusos, ein Fünftel aller Sozialdemokraten, plus weite Teile des linken Flügels wollen einen SPD-Chef Scholz, der für die Große Koalition steht, nicht einfach hinnehmen. Ihr Wunschkandidat, der Juso-Vorsitzende und Groko-Gegner Kevin Kühnert, hat sich trotz des Drucks bisher nicht zur Wahl gestellt.

Deshalb neigen dem Vernehmen nach Teile des linken Flügels zu einem anderen Plan: Sie machen jene beiden stark, die das Duo Scholz/Geywitz am meisten fürchten muss. Das sind – so heißt es - Boris Pistorius und Petra Köpping, der niedersächsische Innenminister und die Integrationsministerin aus Dresden.