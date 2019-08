Kennt Donald Trump denn gar keine Grenzen?

Verärgert über die Regierung in Kopenhagen: US Präsident Donald Foto: MANDEL NGAN / AFP

Osnabrück. Unfassbar: Nach der Weigerung der dänischen Regierung, einen Verkauf Grönlands an die USA in Betracht zu ziehen, hat Donald Trump einen geplanten Besuch in Dänemark kurzerhand abgesagt. Kennt der Dealmaker im Weißen Haus denn gar keine Grenzen? Ein Kommentar.