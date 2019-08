Washington. Sogar ein Treffen mit der dänischen Königin Margrethe II. war geplant, doch US-Präsident hat keine Lust mehr auf einen Staatsbesuch. Der Grund: Regierungschefin Mette Fredriksen will nicht über einen Verkauf von Grönland sprechen.

Nach der Weigerung der dänischen Regierung, einen Verkauf Grönlands an die USA in Betracht zu ziehen, hat US-Präsident Donald Trump einen für Anfang September geplanten Besuch in Dänemark kurzerhand abgesagt. "Angesichts der Kommentare von Regierungschefin Mette Frederiksen, dass sie nicht an Gesprächen über einen Verkauf von Grönland interessiert wäre, werde ich das in zwei Wochen geplante Treffen auf einen anderen Zeitpunkt verschieben", erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit). In Kopenhagen wurde Trumps Entscheidung mit Verwunderung aufgenommen.

Frederiksen habe mit ihren "direkten" Äußerungen sowohl den USA als auch Dänemark viel Aufwand erspart, schrieb Trump im Online-Dienst Twitter. "Ich danke ihr dafür und stelle mich auf eine neue Terminvereinbarung irgendwann in der Zukunft ein." Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die gesamte Dänemark-Reise sei gestrichen.



"Zutiefst beleidigend"

Die kurzfristige Absage der Reise sei "eine Überraschung", sagte die Kommunikationschefin des dänischen Königshauses, Lene Balleby. "Die Realität übertrifft die Vorstellungskraft – dieser Mann ist unberechenbar", bemerkte Morten Ostergaard von der dänischen Sozialliberalen Partei, die an der Regierung in Kopenhagen beteiligt ist. Rasmus Jarlov von der oppositionellen Konservativen Partei sagte, Trump nehme "grundlos" an, dass ein "Teil unseres Landes zum Verkauf steht". Trump solle "mehr Respekt" an den Tag legen, die kurzfristige Absage der Reise sei "beleidigend".

Auch die ehemalige Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt fand auf Twitter deutliche Worte. "Soll das ein Witz sein? Zutiefst beleidigend für die Menschen in Grönland und Dänemark", schrieb die Sozialdemokratin zu Trumps Absage.

Trump wittert großes Immobiliengeschäft

Der US-Präsident hatte am Sonntag ein Interesse am Kauf der Insel bestätigt, die als autonomes Gebiet zu Dänemark gehört. Ein Kauf wäre "sicherlich strategisch interessant" und "im Grunde genommen ein großes Immobiliengeschäft", sagte der Immobilienmogul. Das Thema habe aber für seine Regierung keine oberste Priorität.

Außenministerium erteilt Absage

Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, Trump interessiere sich wegen der natürlichen Ressourcen und der geostrategischen Bedeutung für die nordöstlich von Kanada gelegene Insel. Grönland gehört seit der kolonialen Inbesitznahme im 18. Jahrhundert zu Dänemark und hat einen Autonomiestatus. Auf der Insel, die zwei Millionen Quadratkilometer groß ist, leben rund 57.000 Menschen, vor allem Angehörige der ethnischen Gruppe der Inuit.

Anzeige Anzeige

Das Außenministerium des Territoriums erteilte dem möglichen Verkauf schon in der vergangenen Woche eine Absage. Grönland stehe nicht zum Verkauf, sei aber zu Handelsgesprächen bereit. In einer Twitter-Botschaft wies das Außenministerium darauf hin, dass Grönland über "wertvolle Ressourcen" wie Mineralien, "sauberstes Wasser und Eis" und Fischgründe verfüge. Zudem könne das Land für erneuerbare Energiequellen und für Abenteuertourismus genutzt werden.

Kauf Grönlands – völkerrechtlich wohl unmöglich Kalaallit Nunaat – wie indigene Einwohner ihre Insel nennen – gehört zwar zur dänischen Krone, genießt aber seit 1979 weitgehende Autonomie, die 2009 nochmals erweitert wurde. Ein Kauf der Insel von Dänemark ist nach einer Analyse des früheren juristischen Beraters des US-Außenministeriums Scott R. Anderson eine "rechtliche und politische Unmöglichkeit". Der Anwalt für internationales Recht verweist auf das Völkerrecht. Demnach haben die Grönländer ein Recht auf Selbstbestimmung. An ihnen vorbei kann Kopenhagen nichts entscheiden – und will es auch gar nicht.

Das Mutterland spricht nur noch bei der Außen- und Verteidigungspolitik mit. Die Insel ist zwar finanziell massiv abhängig von Kopenhagen. Dennoch wurde auf Grönland immer wieder der Ruf nach voller Unabhängigkeit laut. Theoretisch möglich ist nach Ansicht des US-Juristen Anderson, dass sich Grönland von Dänemark lossagt und danach eine engere Partnerschaft mit den USA eingeht – ähnlich wie das US-Außengebiet Puerto Rico. Der dänisch-grönländische Vertrag von 2009 erlaubt den Inselbewohnern ein Unabhängigkeitsreferendum, das vom Parlament in Kopenhagen gebilligt werden muss. Es fehlt allerdings ein schlüssiges Argument, warum sich die Insel danach unter die Schwingen des US-Adlers begeben sollte. Trump ist nicht der erste, der ein Auge auf die Insel geworfen hat. In den 1860ern gab es einen ersten US-Vorstoß zum Kauf. Doch dieser scheiterte. Nach dem Zweiten Weltkrieg boten die USA 100 Millionen Dollar für Grönland, das Gebiet sei für Dänemark doch "völlig wertlos". Ob Kopenhagen auf dieses Angebot reagierte, war aus den US-Dokumenten, die Medien erst 1991 einsahen, nicht erkenntlich. Zudem soll in den 1970ern Vizepräsident Nelson Rockefeller erneut mit dem Kaufgedanken gespielt haben, wie US-Medien berichten. 1867 hatten die USA für einen Spottpreis von 7,2 Millionen Dollar Alaska von Russland gekauft. Ebenfalls für ein Schnäppchen ging 1803 das riesige Gebiet Louisiana von Frankreich an die USA – der Preis: rund 11 Millionen Dollar. 1819 bekam Washington für fünf Millionen Dollar Florida von Spanien und verzichtete im Gegenzug auf Ansprüche in Texas.

Fotomontage auf Twitter

Trumps Vorstoß zu einem möglichen Kauf Grönlands war zunächst vielerorts als Scherz aufgefasst worden. Die Absage des Dänemark-Besuchs deutet nun darauf hin, dass mehr dahinter steckte. Allerdings hatte Trump am Dienstag selbst eine humoristische Note in die Debatte gebracht: Er veröffentlichte auf Twitter eine Fotomontage, die sein gold-glitzerndes Trump International Hotel Las Vegas inmitten kleiner bunter Häuser an Grönlands Küste zeigt. "Ich verspreche, Grönland das nicht anzutun", schrieb Trump dazu. Die scherzhafte Fotomontage mit dem Titel "Grönland in zehn Jahren" kursiert bereits seit Tagen in den sozialen Netzwerken.

Das Weiße Haus hatte Anfang August mitgeteilt, dass Trump von Ende August bis Anfang September nach Polen und auf Einladung der dänischen Königin Margrethe II. nach Dänemark reisen würde. Am kommenden Wochenende wird Trump am G7-Gipfel im französischen Biarritz teilnehmen.