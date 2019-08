Hannover/Berlin. Im Rennen um den SPD-Vorsitz klären sich die Fronten.

Im Rennen um den SPD-Vorsitz hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Weg für seinen Innenminister Boris Pistorius freigemacht. Nach Angaben aus Regierungskreisen hat Weil am Dienstag seinen Verzicht auf eine Kandidatur klargemacht. Pistorius, der zusammen mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping antritt, kann hingegen mit breiter Unterstützung aus Niedersachsen rechnen: Die vier Bezirksverbände des Landes signalisierten Zustimmung zur Pistorius-Bewerbung, am Samstag soll die SPD Niedersachsen das Duo nominieren. Neben Weil zog mit Lars Klingbeil auch ein weiterer möglicher niedersächsischer Bewerber am Dienstag zurück. Er habe keine Partnerin gefunden, die hundertprozentig gepasst habe, erklärte der SPD-Generalsekretär auf einem Video auf Twitter.

Unterdessen hat Vizekanzler Olaf Scholz eine Politikerin für eine Doppelbewerbung gefunden: Am Dienstag präsentierte der Finanzminister die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz als Mitbewerberin. „Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen“, erklärten die beiden SPD-Politiker. Die 43-jährige Geywitz ist Mitglied im Parteivorstand der SPD. Die Bewerbungsfrist bei der SPD läuft noch bis 1. September. Die neue SPD-Spitze soll dann in einer Mitgliederbefragung bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden. Zuvor sollen sich die Bewerber in zahlreichen Regionalkonferenzen der Basis stellen. Das Bewerberfeld umfasst außerdem die Duos Gesine Schwan/Ralf Stegner, Simone Lange/Alexander Ahrens und Hilde Mattheis/Dierk Hirschel sowie die Einzelkandidaten Karl-Heinz Brunner, Robert Maier und Hans Wallow.