Johnsons Brexit-Vorschlag ist zum Scheitern verdammt

Osnabrück. Der britische Premier tut alles, um den Schwarzen Peter im Falle eines No-Deal-Brexits bei der EU ablegen zu können.

Nicht anders sind seine Änderungswünsche am Austrittsvertrag zu verstehen – und die Drohung andernfalls könnten EU-Bürger die Freizügigkeit auf der Insel verlieren. Boris Johnson hofft, dass die EU in letzter Minute einlenken wird, weil sie die Folgen eines vertragslosen Exits der Briten scheut. Tatsächlich hat das Inselvolk mehr zu verlieren als Europas Festlandbewohner.

Gerade jetzt, wo sich die Gegner eines No-Deal-Brexits in Großbritannien zusehends formieren, wird Brüssel den Teufel tun und London entgegenkommen.

Das ändert sich auch nicht, wenn Johnson heute in Berlin und morgen in Paris für seinen Vorstoß wirbt. In Sachen Brexit exerziert die EU beeindruckende Geschlossenheit.

Die Brexiteers wollen nicht verstehen, dass mit dem Austritts ihres Landes eine Außengrenze zum EU-Mitglied Irland entsteht. Mit dem Verzicht auf Grenzkontrollen aber machte die Republik Abstriche bei ihren Hoheitsrechten, die es im Sinn der EU auszufüllen gilt.

Johnson gibt nun vor „konstruktiv und flexibel“ schauen zu wollen, „welche Verpflichtungen helfen könnten“m um aus dem Dilemma zu kommen.

Warum aber sollte die EU derlei vagen Bekundungen trauen? – vor allem wenn sie von jemandem kommen, der weder als Politiker noch in seiner Frühzeit als Journalist für Seriosität gestanden hat.