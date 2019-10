Berlin/Osnabrück. 111 Kilometer Akten hat die Stasi, der Geheimdienst der DDR, in den 40 Jahren seines Bestehens gesammelt. Dass dieses Archiv, das Unrecht und Freiheitswillen gleichermaßen abbildet, heute der Aufklärung dient, ist auch Roland Jahn zu verdanken. Der ehemalige Bürgerrechtler, der 1983 gewaltsam aus der DDR ausgebürgert wurde, leitet seit 2011 das Stasi-Unterlagen-Archiv. Im Interview plädiert Jahn für einen differenzierten Blick auf die Menschen in der ehemaligen DDR.

Herr Jahn, wir sitzen hier an einem lauschigen Tag auf der Terrasse, der Himmel ist blau. Doch um uns herum ragen riesige, bedrohlich wirkende Fassaden auf, Etage auf Etage, Fensterreihe an Fensterreihe. Es ist die ehemalige Stasi-Zentrale, hier an der Normannenstraße in Berlin schlug das Herz des Unterdrückungsapparates der DDR. Wie sehen Sie diesen Ort?



Das ist ein historischer Ort. Er hat einen Dreiklang: Als zentraler Ort einer Diktatur steht er für Repression, aber er steht auch für Revolution. Hier hat eine Besetzung stattgefunden. Erstmalig in der Welt wurden hier die Akten einer Geheimpolizei durch die Bevölkerung gesichert und dann der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Was ist es heute für ein Ort?

Heute ist aus dem Ort der Repression und der Revolution ein Ort der Aufklärung geworden. Die Akten, Dokumente des Unrechts, können genutzt werden zur Aufklärung dessen, was geschehen ist. Das ist wichtig gewesen für die vergangenen 30 Jahre und wichtig für die Zukunft.

Diese Akten wären fast vernichtet worden.

Ja, das ist richtig. Ich war selbst mit dabei am 15. Januar 1990 – als Journalist, aber auch als Bürger, der betroffen war. Das war ein bewegender Moment, in diesen Ort, in die Stasi-Zentrale vorzudringen. Es ging hauptsächlich darum, die Akten zu sichern. Natürlich sollte dem Treiben der Staatssicherheit auch ein Ende bereitet werden, das ist klar. Aber es war bereits viel im Fluss, die Bezirksverwaltungen waren im Dezember 1989 besetzt worden. Schon da hat sich gezeigt, wie wichtig es war, die Akten zu sichern. So war auch klar, wie wichtig es ist, dass dies auch hier, im Zentralarchiv in Berlin, geschieht. Das betraf auch die Dokumente, die noch in den Abteilungen und Räumen der Mitarbeiter lagen.

111 Kilometer voller Akten, unzählige Blätter mit penibel gesammelten Informationen und Notizen, es ist eine wahnwitzige Menge, die da gesammelt wurde. Haben Sie geahnt, dass die Überwachung solche Dimensionen hat?

Man hat vieles geahnt. Aber wenn man es konkret sieht am historischen Ort, hat das noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Schauen Sie, genau an diesem Ort, in diesem Block saß die Hauptabteilung XX, die spezifisch zuständig war, das Volk unter Kontrolle zu halten, die Opposition zu unterdrücken. Und wir sitzen jetzt hier und können darüber reden. Und vor den Fenstern dieser Abteilung ist inzwischen eine Open-Air-Ausstellung zur friedlichen Revolution und zum Mauerfall zu sehen. Das ist auch ein Symbol dafür, dass wir diesen historischen Ort jetzt umgewidmet haben zu einem Ort der Aufklärung.

Während wir hier sitzen, sehen wir viele Besucher, die die Open-Air-Ausstellung anschauen oder in das Stasi-Museum hineingehen. Was lernen die Menschen hier?

Wir zeigen an diesem Ort, dass Diktatur überwindbar ist. Aus diesem Ort einen Campus für Demokratie zu machen im Spannungsfeld zwischen Diktatur und Demokratie, wo Diskussionen geführt werden, wo Auseinandersetzung und Aufklärung stattfindet, wo Demokratie gelebt wird, das ist für viele wichtig und beeindruckend. Daran werden wir weiterarbeiten.

Der Mauerfall ist 30 Jahre her. Verblasst allmählich die Strahlkraft dieser ehemaligen Stasi-Zentrale?

Nein. Gerade unsere internationalen Gäste sind sehr beeindruckt, wie der Ort jetzt genutzt wird. Vielen, die in ihren Ländern noch um Demokratisierung ringen, macht es Hoffnung, dass das möglich ist. Das Wirken einer Geheimpolizei zu beenden, ist möglich. Und das scheinbar Unmögliche wird möglich, wenn Menschen es tun. All das zeigt dieser Ort.

Springen wir noch einmal zurück zum 15. Januar 1990, dem Tag, an dem die Bürger der DDR diese Stasi-Zentrale besetzten. Sie waren dabei. Welche Situation, welches Bild taucht vor Ihrem inneren Auge auf, wenn Sie sich daran erinnern?

Dieser Abend war besonders beeindruckend. Viele Menschen, die dabei waren, waren empört, als sie im Versorgungszentrum sahen, dass die Stasi Waren hatte, die es draußen nicht zu kaufen gab, dass sie ihre Privilegien genutzt hat. Das hat viele in Wut gebracht, da ging auch manche Scheibe zu Bruch.

Das hätte leicht in Gewalt umschlagen können.

Ja, das stimmt. Es ist mir aber in Erinnerung geblieben, dass damals im Bewusstsein der Menschen etwas umgeschwenkt ist. Ihnen wurde klar: Es geht nicht darum, hier alles zu zerstören. Es geht darum, den Ort und das Büro von Stasi-Chef Mielke im Original zu erhalten. Es geht darum, die Akten zu bewahren und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Eine kühne Idee, so etwas hatte es noch nie gegeben. Wie verlief die erste Zeit nach der Besetzung?

In den folgenden Tagen habe ich als Reporter des Senders Freies Berlin für die ARD-Magazin „Kontraste“ das Bürgerkomitee, das hier die Stasi-Zentrale besetzt gehalten hat, begleitet. Auch bei dem ersten Gang ins Archiv war ich dabei, ich habe die Diskussion um die Frage „Akten bewahren oder Akten vernichten?“ verfolgt. Die Erkenntnis, dass hier etwas wirklich Besonderes geschehen ist, war deutlich zu spüren. Ein Satz ist bei mir besonders hängengeblieben, er stammt von einem Vertreter des Bürgerkomitees: „Wir müssen diese Akten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, denn nur so kann ein Geheimdienst aufgelöst werden – indem man ihn öffentlich macht.“

Das leuchtet ein. Aber man kann ja nicht einfach die Türen aufmachen und die Leute hineinlassen. Wie ging das vonstatten, dieses Öffentlichmachen?

Es war von Anfang an eine große Herausforderung. Wie gestaltet man das? Wie schafft man es, menschenrechtswidrig gesammelte Informationen öffentlich zu machen? Ist das nicht eine Zeitbombe, etwas, das die Gesellschaft vielleicht spaltet statt sie zu befrieden? Diese Diskussionen sind damals intensiv geführt worden.

Und sie werden bis heute geführt.

Das stimmt. Deswegen ist es gut, dass wir heute zurückblicken können auf fast 30 Jahre Einsicht in die Stasi-Akten, auf ein rechtsstaatliches Verfahren, das es ermöglicht hat, Transparenz herzustellen über das Wirken des Staates und das Wirken der Geheimpolizei und gleichzeitig Datenschutz für die betroffenen Bürger zu gewährleisten. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die auch international Beachtung findet. Eine Geschichte, die Hoffnung macht.

Ich nehme an, in Ihre Akte haben Sie auch hineingeschaut? Vermutlich hatten Sie ein eigenes Regal, bei ihrer Vorgeschichte…

Ich hatte das Privileg, hier vor Ort als Erster in die Akte schauen zu können. Beim allerersten Gang ins Archiv hat das Bürgerkomitee, das ich ja als Reporter begleitet habe, meine Akte gezogen, weil ich es spontan erlaubt habe. Dabei ging es auch um praktische Fragen, etwa darum, wie dieses Archiv funktioniert, wie der der Weg zu den Akten ist.

Der Blick in die eigene Stasi-Akte. Das war bestimmt erschreckend.

Das war bewegend. Man hat ja vieles geahnt, aber es schwarz auf weiß zu sehen, das war schon bedeutsam. Besonders schockiert hat mich, dass die Stasi, als ich nach meiner Ausbürgerung in Westberlin gelebt habe, auch dort noch sehr aktiv war. Man hat mich auch da unter Beobachtung gehalten. Das geht unter die Haut, wenn man sieht, dass sogar der Schulweg der achtjährigen Tochter observiert wird. Das ist etwas, wo man sich fragt, was sie alles vorhatten, und dankbar ist, dass man noch gut davongekommen ist.

Können Sie das nachvollziehen, dieses Interesse eines Staates an seinen Bürgern, dass er ihnen bis ins Kleinste, bis in den hintersten Garagenwinkel hinterherspioniert?

Naja. Ich begreife es, indem ich die Unterlagen lese und sehe, dass das Ziel des Sammelns der Informationen war, alles unter Kontrolle zu haben und jeden, der abweicht von der Linie der herrschenden Partei, zielgerichtet zu verfolgen. Das ist in den Akten dokumentiert und zeigt das Wesen dieses Staates. Das Wesen dieser Diktatur ist in diesen Akten lesbar. Und dadurch wird es auch nachvollziehbar, warum sie es gemacht haben.

Warum denn?

Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, die Freiheit und Selbstbestimmung missachtet hat. Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, die den Einzelnen, das Individuum missachtet hat. Weil sie eine Ideologie verfolgt haben, bei der die Macht der sozialistischen Einheitspartei über allem stand. Das alles dokumentieren diese Stasi-Unterlagen. Wobei auch immer wieder zu betonen ist, dass diese Stasi-Unterlagen zugleich den Freiheitswillen von Menschen dokumentieren.

Was lässt sich aus den Unterlagen noch lesen?

Vieles, was in diesen Akten gesammelt ist, zeigt: Menschen haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben mit mutigen Aktionen dazu beigetragen, dass immer wieder Hoffnung neu entstanden ist auf Veränderung in dem Land. Einen Teil solcher Dokumente aus dem Stasi-Archiv sehen wir ja auch hier in der Ausstellung zu Revolution und Mauerfall. Auch Fotos und Videos zeigen, dass die Menschen sich nicht haben unterkriegen lassen in den 40 Jahren Diktatur. Es gab immer wieder Mutige, die Widerstand geleistet haben. Zwar wenige, aber es gab sie. Und zum Schluss ist es gelungen, dass immer mehr Menschen es geschafft hat, die Angst zu überwinden.

Der Einschüchterungseffekt war aber doch enorm. Widerstand zu leisten, das klingt so leicht, wenn man es jetzt ausspricht. Sie selbst sind auch einige Male von der Stasi verhört worden, saßen zeitweise im Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass viele nicht den Mut hatten, sich diesem System zu widersetzen.

Deswegen ist es ja wichtig, dass man sich diese Diktatur genau anschaut, dass man nicht schwarz-weiß zeichnet, dass man ein differenziertes Bild gewinnt über die einzelnen Biografien. In der Hinsicht darf man es sich nicht zu leichtmachen. Wie hätte man sich verhalten sollen in der Diktatur? Das ist immer eine individuelle Entscheidung gewesen. Eine junge Frau mit zwei Kindern hatte Verantwortung. Sie konnte nicht einfach in den Widerstand gehen, das musste wohlüberlegt sein.

Was entgegnen Sie Menschen, die dennoch sagen, es hätte mehr Widerstand geben müssen?

Es gibt keinen allgemeinen Maßstab, wie hätte man sich verhalten müssen. Was ist mit denen, die studiert haben, die sich angepasst haben? Was mit jenen, die Wehrdienst abgeleistet haben, soll man ihnen einen Vorwurf machen? Was ist mit jenen, die täglich in ihrer Arbeit in ihrem sozialistischen Betrieb Anerkennung bekommen wollten für das, was sie leisten, die damit auch Teil des Systems waren? Es ist wichtig, dass wir Respekt zeigen für die Biografien der Menschen, die in der Diktatur gelebt haben. Das habe ich bei meinen Eltern verstanden.

Wie meinen Sie das?

Meine Eltern waren nicht in der SED, sie waren nicht in der Partei. Und trotzdem haben sie in dem System funktioniert und nicht offenen Widerstand geleistet.

Ärgert Sie das? Sind Sie vielleicht sogar enttäuscht?

Nein. Ich habe hohen Respekt davor, wie meine Eltern versucht haben, in dieser Diktatur zurechtzukommen, wie sie versucht haben, ihren Weg zu gehen zwischen Anpassung und Widerspruch. Sie waren vielleicht keine Helden, aber sie waren Menschen, die Respekt verdienen für ihr gelebtes Leben. Es gibt viele Millionen Menschen, die so waren.

Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Eltern nicht gerade begeistert waren, so einen revolutionären Sohn zu haben.

Das war immer ein Konflikt – zwischen den Generationen, aber auch ein politischer Konflikt um die Frage: Was bringt es, Widerstand zu leisten? Genau da hat die Sippenverfolgung in der DDR angesetzt. Die Staatssicherheit hat skrupellos agiert, indem sie die gesamte Familie haftbar gemacht hat für den Einzelnen. Das war Methode.

Sie meinen, Erpressungsversuche durch die Stasi, Drohungen, Einschüchterungen?

Genau. So ist man immer unter Druck gewesen. Ich habe viele Kompromisse gemacht aus Rücksicht auf meine Eltern. Zu Hause war der Disput natürlich immer präsent. Meine Eltern haben mir Vorwürfe gemacht, als ich an der Uni protestiert hatte gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Mein Vater war klar und deutlich: Warum gefährdest Du wegen eines Scheiß-Liedermachers das Glück der ganzen Familie?

Aus Sicht eines Familienvaters ist das nachvollziehbar.

Natürlich. Das ist auch wichtig, dass wir das heute verstehen. Die verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen gilt es bei der Aufarbeitung einer Diktatur mit einzubeziehen. Pauschalvorwürfe helfen uns nicht weiter.

Ist das der Grund, weshalb wir jeden einzelnen Zettel, den die Stasi damals zusammengetragen hat, bis heute bewahren? Damit wir verstehen und differenzieren können?

Das ist ein Grund, ja. Wir brauchen die Dokumente der Stasi, aber auch die der Opposition. Auch das Archiv der DDR-Opposition ist hier auf dem Gelände, die Robert-Havemann-Gesellschaft hat zudem hier die Ausstellung zur Revolution gestaltet. All das ist wichtig, genau wie die Zeitzeugen, die damals ganz bewusst gehandelt haben und die ihre Erfahrungen, ihre verschiedenen Blickwinkel einbringen. Zeitzeugen sind alle, nicht nur die Opfer, sondern auch die, die Verantwortung getragen haben.

Täter und ihre Perspektiven kommen in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings selten vor.

Ja, und das ist ein Problem, damit fehlt diese Perspektive.

Sind noch weitere Gruppen unterrepräsentiert in der Wahrnehmung?

Wer auch selten vorkommt sind die vielen Menschen, die versucht haben, ihren Weg ohne Unruhe zu gehen, die versucht haben, sich rauszuhalten, die abwartend waren und gehofft haben, dass die Zeiten besser werden. Auch denen gilt es, gerecht zu werden. Aufarbeitung der Diktatur kann insgesamt nur gelingen, indem wir die verschiedenen Blickwinkel einnehmen und ein differenziertes Bild zeichnen.

Wie weit sind Ost und West zusammengewachsen seit der Wende?

Ich bin jemand, der diese Trennung zwischen Ost und West gar nicht so sieht. Oder anders gesagt: Ich finde es bedauerlich, dass immer wieder aus politischem Interesse versucht wird, Gräben aufzureißen.

Die DDR wollte sie loswerden damals. Man hat sie in einen Zug gesperrt und in den Westen verfrachtet. Die Stasi hielt sie für unbelehrbar und gefährlich. Reißt so ein Erleben keine Gräben auf?

Die gewaltsame Ausbürgerung 1983 war ohne Frage ein traumatisches Erlebnis für mich, das bis heute nachwirkt. Ich war ein notorischer Da-Bleiber, wollte mir meine Heimat nicht nehmen lassen und sie auch nicht denen, die die dort Macht hatten, einfach überlassen. Ich bin als Mensch, der in der DDR geboren wurde, in den Westen gebracht worden, und zwar gewaltsam. Man hat mich nachts in einen Interzonenzug gesperrt und ich kam erst in Bayern wieder frei. Im Westen, in diesem anderen Teil Deutschlands, musste ich plötzlich irgendwie zurechtkommen. Das war etwas, da haben andere gesagt: „Soll er doch froh sein, jetzt ist er in der Freiheit.“ Aber meine Eltern, meine Freunde, all das, was für mich Heimat war, war nicht mehr da. Als ich mit meiner Mutter nach der Ausbürgerung telefoniert habe, sagte sie: „Man hat uns unseren Sohn gestohlen.“ Spätestens da wurde mir klar: Der Westen ist nur die halbe Freiheit.

Aber Sie blieben erstmal dort, haben in Westberlin gelebt.

Ja. Doch auch in den sechs Jahren von 1983 bis 1989 habe ich gemerkt, dass es nicht um Ost oder West geht. Das sehe ich heute noch so. Ich bin im Osten geboren, bin dort aufgewachsen, dann war ich im Westen, habe dort gelebt. Bin ich nun Ostler oder Westler? Ich bin beides, Ostler und Westler. Ich habe recht früh begriffen, dass man deutsche Einheit leben muss, dass man zu einem Wir kommen muss.

Aber es gibt doch Unterschiede.

Es sollte aber nicht darum gehen, Unterschiede immer zu betonen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass man seine Erfahrungen gemacht hat – im Osten und im Westen und diese respektieren wollte. Und es geht darum, sich bewusst zu machen, was die Freiheit des gesamten Deutschlands bietet: Chancen, die man in der DDR nicht hatte.

So mancher im Osten beklagt heute, er werde vom Westen als Mensch zweiter Klasse gesehen. Fehlt es an Stolz? Schließlich haben die Menschen im Osten die Wende erreicht, nicht die im Westen.

Genau darum geht es: stolz zu sein auf das, was an Opposition und Widerstand geleistet worden ist. Stolz zu sein auf eine friedliche Revolution, in der Millionen Menschen ihre Angst überwunden haben. Stolz zu sein auch auf das, was nach dem Ende der DDR geleistet worden ist. Gerade auf die Zeiten der Transformation können die Menschen stolz sein. Sie sind gleichermaßen hineingespült worden in neue Verhältnisse und mussten damit erstmal zurechtkommen. Und darauf kann man stolz sein, dass man das geschafft hat.

30 Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen. Was wünschen Sie sich heute für den Osten?

Ich wünsche mir mehr Stolz auf das Erreichte. Natürlich ist es wichtig, Kritik an den Verantwortlichen in der Politik immer wieder anzumelden. Aber es ist auch wichtig, selber mit dazu beizutragen, sein Glück in die Hand zu nehmen, sich einzumischen, Politik auch mitzugestalten, Zivilgesellschaft zu entwickeln. Nicht jammern, sondern machen. Und die Möglichkeiten dieser demokratischen Gesellschaft nutzen.

Machen Ihnen die sogenannten Wutbürger Sorge, die hauptsächlich durch Meckern auffallen?

Ich nehme das zur Kenntnis. Es ist auch Teil der Freiheit. Jeder darf das, und das ist auch gut so. Alles, was unsere demokratische Auseinandersetzung bereichert, ist wichtig. Jede Meinung ist gefragt, jeder mit seiner Sichtweise. Aber jedem muss auch klar sein: Vom Meckern wird die Welt nicht besser.

Oft herrscht in den Debatten ein harter, enthemmter, auch hasserfüllter Ton. Im Internet tun sich Abgründe auf, da ist sehr viel Hass, auch Gewaltfantasien finden sich. Von sachlichem Meinungsaustausch ist das weit entfernt.

Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, sich anonym zu äußern, es entstehen Ströme, es wird Stimmung gemacht, teilweise mit falschen Informationen. Das sind Gefahren, die man ernst nehmen muss. Debatten funktionieren nicht, ohne dass wir uns an Regeln halten. Es geht darum, Respekt zu haben vor dem anderen, dass wir die Würde des Menschen achten, dass wir keinen Platz haben für Gewalt, Ressentiments und Hass. Das muss man wieder und wieder betonen.

In Zeiten von Falschmeldungen und dem jeweiligen persönlichen Echoraum, der nur Bestätigung bietet, aber keine anderen Horizonte öffnet, versickern solche Appelle oft.

Umso wichtiger ist es, dass man bei den Fakten bleibt, dass man immer wieder nachprüft, sowohl bei der politischen Gegenwart als auch bei der geschichtlichen Aufarbeitung. Dazu tragen wir hier auch bei. Wir können zeigen, wie die Stasi Fake News produziert hat. Damals hat man das natürlich nicht so genannt, sondern Desinformation. Aber es war genau das. Und es hatte Methode. Die Stasi hat Richtlinien erlassen, wie man Gerüchte verbreitet, wie man Menschen zerstört.

Bei allem Entsetzen, das die Stasi verbreitet hat: Kann man diese „Leistung“, diese Akribie dieser Sammlung, auch irgendwie bewundern?

Nein, ich bewundere die Stasi nicht. Bei allem Aufwand, der betrieben wurde, haben sie es am Ende nicht geschafft, ihre Macht zu erhalten. Der Aufwand war immens, die Flut der Informationen hat sie nicht dahin gebracht, das System zu beherrschen. Und vor allem gab es Menschen, die sich dagegengestellt haben. Zuerst nur wenige, am Ende aber so viele, dass es gereicht hat, dass das System zusammengebrochen ist. Diese Revolution ist menschengemacht und nicht vom Himmel gefallen. Das verdient Bewunderung.

Angesichts der Debatten um Ost und West, um die Unterschiede, um die Angleichung der Lebensverhältnisse, wo noch vieles im Argen liegt und für Ärger sorgt: Vergessen wir darüber, wie friedlich diese Revolution eigentlich war, welche Dynamik, welcher Mut dahinterstand?

Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Geist der friedlichen Revolution im heutigen politischen Diskurs stärker spürbar wäre. Diese Revolution hat es geschafft, den Weg in den Rechtsstaat zu finden. Es wurde keine Rache geübt, sondern Gerechtigkeit angestrebt. Sich heute immer wieder daran zu erinnern, was Menschen in der Zeit der Revolution und danach im Aufbau alles geleistet haben, ist wichtig. Auch darf man nicht vergessen, was die Politik geleistet hat. Die erste frei gewählte Volkskammer zum Beispiel hat in einem halben Jahr Dutzende von Gesetzen verabschiedet. Diese Arbeit gilt es auch zu würdigen. Auch wie es gelang, in strittigen Punkten Konsens zu finden und sich zu einigen. Das würde ich mir manches Mal für heute wünschen.

Würden Sie sagen, dass die Wende zu schnell vonstattenging?

So pauschal kann man das nicht sagen. Es geht ja immer ums Konkrete, um einzelne Fragestellungen. Die Dynamik der Zeit und der Druck der Menschen verlangte schnelle Entscheidungen.

So mancher würde heutzutage wieder gern eine Mauer bauen, wie es scheint. An anderer Stelle zwar, aber zumindest ist der Wunsch nach einem abgeschotteten Deutschland ohne den Zuzug von Ausländern spürbar. Machen Ihnen Ausländerhass oder Rassismus Sorge?

Mir macht es dann Sorge, wenn unsere Grundregeln, die im Grundgesetz formuliert sind, missachtet werden. Wenn die Würde des Menschen angetastet wird. Wenn Gewalt und Hass die politische Diskussion bestimmen. Ansonsten brauchen wir den freien Dialog, die freie demokratische Auseinandersetzung.

Können Sie es verstehen, dass manche heute sagen: „Ach, Ihr immer mit Euren Stasi-Akten, immer dieses Zurückblicken in die Vergangenheit. Nun lasst es doch mal gut sein.“

Ich denke, dass es für den Einzelnen ein Recht auf Vergessen gibt. Der Einzelne hat die Freiheit zu sagen, ich will davon nichts mehr hören, ich will vergessen. Aber als Gesellschaft haben wir die Verantwortung, der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Deswegen ist dieses Areal so wichtig. Deswegen machen wir viele Veranstaltungen hier, Ausstellungen und auch digitale Kommunikation zum Stasi-Unterlagenarchiv. Die Gesellschaft braucht die Chance auf Erinnerung, um Nutzen für die Gegenwart daraus zu ziehen.

Ist das Bundesarchiv der richtige Ort für die Stasi-Unterlagen?

Es ist gut, ein Teil einer Institution zu sein, die als Gedächtnis der Nation fungiert. Die Stasi-Unterlagen als Teil dieses Gedächtnisses zu betrachten, ist eine Wertschätzung für die, die diese Dokumente gesichert und gerettet haben und für all das, was in den vergangenen 30 Jahren hier geleistet wurde. Jetzt gilt es, gemeinsam die riesigen Herausforderungen zu meistern, zum Beispiel die Digitalisierung der Unterlagen und die korrekte Aufbewahrung. Mit dem Bundesarchiv Kompetenz, Technik und Ressourcen zu bündeln, ist richtig. Dass das hier, am historischen Ort geschieht, ist ebenso richtig. Wir müssen das Monument des Überwachungsstaates, das Archiv, sichtbar halten. Die Arbeit geht weiter, auch in der Vermittlung von Geschichte muss man zeitgemäß bleiben.

Soll wirklich alles, Blatt für Blatt, digitalisiert werden?

Nein. Wir reden hier von 111 Kilometern Akten. Wir gehen zielgerichtet vor. Es geht um Bestandserhalt, aber auch um die Akten, die nachgefragt werden von Bürgern oder von Wissenschaftlern. Die nehmen wir uns vor, damit sie zum Beispiel auch digital versandt werden können. Die Zeiten haben sich geändert, das geht an einem Archiv nicht vorüber.

Was ist eigentlich mit diesen zerfetzten Akten, die mühevoll zusammengesetzt werden müssen? Gibt es Fortschritte?

Auch das ist immer noch eine echte Herausforderung. Die Stasi hat uns fast 16.000 Säcke an zerrissenen Akten hinterlassen. Wir haben angefangen, einiges manuell zusammenzusetzen, haben auch Unterstützung durch Computertechnik, was vor allem bei den sehr kleinen Schnipseln hilft. Die Software funktioniert, die Scannertechnik muss noch erweitert werden. Auch hier braucht es stetige Entwicklung. Aber wir werden nicht aufgeben.

Sie sind noch zwei Jahre im Amt. Im Anschluss, so haben Sie einmal gesagt, möchten Sie eine Weltreise machen. Ist Freiheit für Sie inzwischen etwas Selbstverständliches?

Nein. Gerade durch meine Arbeit weiß ich, dass Freiheit eben nicht selbstverständlich ist. Ich habe immer von Freiheit geträumt. Wenn man im Knast sitzt, braucht man Träume, die einem Hoffnung geben für die Zukunft. Die Welt zu bereisen, ist einer dieser Träume von mir. Am Ende kann es sein, dass ich gar keine wirkliche Welt-Reise mache. Aber ich freue mich, dass ich es könnte. So viele konnten das nicht, jahrzehntelang. In diesem Sommer zum Beispiel war ich in Italien im Urlaub. Und wenn ich heute irgendwo in Apulien plötzlich einen sächsischen Dialekt höre, dann ist das für mich so eine Freude. Wenn Menschen in Isolation gehalten werden, dieses Eingesperrtsein, das vergisst man nicht. Die Freiheit, die ich heute spüre und auch bei anderen sehe, ist für mich jeden Tag ein Grund zur Freude.