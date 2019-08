Berlin. Ein Interview im Zug – das liegt nahe bei Bahnchef Richard Lutz. Der DB-Vorstandsvorsitzende ist viel unterwegs, auch um Probleme aufzuspüren und den Beschäftigten nahe zu sein. Lutz hält trotz sich eintrübender Konjunktur an der Investitionsoffensive des Staatskonzerns fest. „Wer an die Zukunft glaubt, muss in die Zukunft investieren“, sagt er in diesem Interview.

Ein Kind und eine junge Frau starben, nachdem Gewalttäter sie in Frankfurt und Voerde vor Züge stießen. Wie können Bahnhöfe sicherer werden?



Mich haben diese Taten tief erschüttert, betroffen und sprachlos gemacht. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, die Schreckliches erleiden müssen. Auch wenn die Sicherheit auf Bahnhöfen höher ist als im übrigen öffentlichen Raum, prüfen wir natürlich, wie wir die Sicherheit weiter erhöhen können. Deshalb erarbeitet eine Arbeitsgruppe jetzt zusammen mit der Bundespolizei ein Konzept. Dies soll auf einem von Bundesinnenminister Horst Seehofer geplanten Spitzentreffen erörtert werden.

Das Sicherheitsgefühl der Bahnreisenden ist erschüttert….

Solche Geschehnisse lassen niemanden unberührt, und mancher fühlt sich jetzt unsicher. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin froh, dass wir in den letzten Jahren die Videoüberwachung an den Bahnhöfen ausgeweitet und das Sicherheitsniveau erhöht haben. Unsere Kunden finden das gut und richtig, wie wir aus Befragungen wissen.

Sind hohe Wände zum Gleis hilfreich, wie sie in München geplant sind?

Ich habe großes Vertrauen in die Experten der Arbeitsgruppe und möchte deren Vorschlägen nicht vorgreifen.

Anzeige Anzeige

Schweden und auch die Schweiz zahlen für ihre Bahnen sehr viel mehr. Sehen Sie sich angesichts zum Teil maroder Infrastruktur hinreichend vom Bund unterstützt?

Ich bin seit 25 Jahren bei der Bahn und sage: Die Unterstützung des Bundes war noch nie so groß wie heute, schließlich sind wir die größten Klimaschützer Deutschlands. Und den meisten ist auch klar: Die Klimaziele werden wir nur erreichen, wenn wir das bestehende Schienennetz ausbauen und digitalisieren. Ich sehe viele positive Signale aus dem politischen Umfeld.

Nachgefragt: Erwarten Sie in Zukunft noch deutlich mehr Unterstützung?

Wir führen dieses Interview in einem ICE auf der Strecke Berlin–Hamburg. Wir reisen CO₂-frei – das kriegen Sie mit keinem anderen Verkehrsmittel hin, außer Sie nehmen das Fahrrad. Vor diesem Hintergrund halte ich den Plan der Großen Koalition, die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten des Fernverkehrs von 19 auf 7 Prozent zu senken, also auf das Niveau der Nahverkehrstickets, für sehr ermutigend. Das wird nach unseren Schätzungen rund fünf Millionen Fahrgäste dazu bewegen, nicht mehr Auto oder Flugzeug zu nutzen, sondern Bahn zu fahren. Ein wichtiger Schritt in Sachen Verkehrsverlagerung und Klimaschutz. Und aufgrund unserer seit 2015 laufenden Investitionsoffensive werden wir die notwendigen Kapazitäten für diese zusätzliche Nachfrage haben.

Ist die Bahn für die sich häufenden Hitzewellen überhaupt gerüstet?

Wir haben viel dafür getan, und das hat sich ausgezahlt. Geholfen haben auch die fabrikneuen ICE-4-Züge, die bereits auf 40 Grad ausgelegt sind. Gut, dass wir bis 2024 rund 200 neue Fernzüge bekommen. Die sind nicht nur robuster als die alten, sondern steigern das Platzangebot für unsere Fahrgäste deutlich.

Wie sieht es aus auf der Strecke Amsterdam–Berlin via Osnabrück? Wird es einen durchgehenden ICE zwischen den Metropolen geben?

Ich bin mir mit dem Chef der niederländischen Bahn einig, wie wichtig diese Strecke ist, denn Klimaschutz hat natürlich auch eine europäische Dimension. Die älteren Züge, die heute dort fahren, müssen wegen unterschiedlicher Stromsysteme an der Grenze die Lok wechseln, was viel Zeit kostet. Wir werden sie durch hochmoderne Eurocity-Züge ersetzen, die wir gerade bei der spanischen Firma Talgo bestellt haben. Da sie 230 km/h schnell fahren können, sind die Osnabrücker damit nicht nur schneller in Amsterdam, sondern auch in Berlin.

Sie wollen im Fernverkehr die Zahl der Reisenden verdoppeln. Auch im Nahverkehr wollen Sie eine Milliarde Reisende hinzugewinnen, dazu stellt die Bahn in den nächsten Jahren 100 000 neue Mitarbeiter ein. Wie soll das alles bezahlt werden?

Wer an die Zukunft glaubt, muss in die Zukunft investieren. Genau das spiegelt sich in unserer neuen Strategie „Starke Schiene“ wider. Jeder Euro, den wir heute für mehr Kapazität ausgeben, wird uns in der Zukunft helfen. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter sind wir auf Kurs und werden auch dieses Jahr wieder über 22 000 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Für den Ausbau des bestehenden Schienennetzes stellt der Bund so viel Geld wie nie zuvor zur Verfügung. Und für neue Züge investieren wir Rekordsummen. Die Signale stehen also auf „Grün“ – nicht nur für die Schiene, sondern auch für die Umwelt!

Die Konjunktur schwächelt. Durchkreuzt das Ihre Pläne?

Auch wenn es konjunkturell gerade eher Gegenwind gibt, entlässt uns das nicht aus der Verantwortung, das Eisenbahnsystem langfristig und nachhaltig auszurichten. Deshalb werden wir unsere Investitions- und Rekrutierungsoffensive unbeirrt fortführen, auch wenn andere Unternehmen gerade eher auf der Bremse stehen. Ein Konzern wie die Bahn und dessen Eigentümer dürfen nicht von Quartal zu Quartal denken. Ich bin dankbar, dass es hierzu Einigkeit gibt. Wir geben weiter Gas!

Zum Schluss: Bei ihren Bemühungen um Pünktlichkeit erleidet die Bahn immer wieder Rückfälle. Warum?

Bis Mai lief es gut. Dann kam die extreme Hitze mit neuen Temperaturrekorden und über 50 Böschungsbränden allein im Juni. Züge, Gleise, Weichen und Stellwerke waren bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert. Unsere Mitarbeiter übrigens auch, vor deren Leistung ich den Hut ziehe. Im Juli gab es wieder einen Aufwärtstrend, der sich im August fortsetzt. Erfreulich ist, dass wir trotz der Zunahme von Baustellen die baubedingten Verspätungen reduzieren konnten. Ich bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr unser Pünktlichkeitsziel erreichen werden.