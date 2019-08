Der Jurist Giuseppe Conte ist Ministerpräsident der Koalition zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega. Foto: Olivier Matthys/AP

Rom. Alles und nichts ist möglich im sommerlichen Regierungsdrama in Italien. Nun wächst die Spannung. Ministerpräsident Conte wird sich vor dem Senat erklären. Doch bekommt Rechtspopulist Salvini wirklich das, was er will?