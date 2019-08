Fall es eisernen Vorhangs - Ungarn sollte Gedenken auch als Mahnung verstehen

Osnabrück. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr ungarischer Amtskollege Viktor Orban würdigen gemeinsam den 30. Jahrestag der ersten Massenflucht von DDR-Bürgern gen Westen. Budapest sollte die Erinnerung durchaus auch als Mahnung verstehen.

Das waren noch Zeiten, als Ungarns Grenzschützer vor nunmehr 30 Jahren ihren Arbeitseifer bremsten und so DDR-Bürgern die Flucht in die Freiheit ermöglichten. Es war der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs. Wer heute an Ungarn denkt, hat dabei nicht zwangsläufig Freiheit und Solidarität, Toleranz und Liberalität vor Augen.

Vielmehr hat sich das Land unter der Regierung von Viktor Orban der „illiberalen Demokratie“ verschrieben, der Gängelung seiner Bürger also durch eine autoritäre Führung, die einer aktiven Zivilgesellschaft das Leben schwer macht und das Justizwesen in ihrem Sinne umgestaltet.

Dass sich heute ausgerechnet ein Volk von einer starken Hand führen lässt, das einst die Nase voll hatte von staatlicher Bevormundung, gehört wohl zur Ironie der Geschichte.

Premier Orban versteht Europas Einheit als von Konflikt zu Konflikt auszuhandelnde Angelegenheit. So falsch liegt er damit nicht. Die EU muss den Mitgliedern politische Freiräume lassen. Aber bei der Herrschaft des Rechts, bürgerlicher Freiheit und Toleranz darf es keine Abstriche geben.

Insofern darf sich Ungarn durch das Gedenken von Sopron auch an die Rückkehr zu rechtsstaatlichen Grundsätzen gemahnt fühlen.