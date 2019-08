Osnabrück. Union und SPD haben sich auf weitere Schritte gegen steigende Mieten verständigt, unter anderem eine Verlängerung der Mietpreisbremse um fünf Jahre bis zum Jahr 2025. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem nicht ausreichend, kritisiert DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell im Interview mit unserer Redaktion. Er fordert: "Die Mietpreisbremse sollte unbefristet und flächendeckend gelten."

Hintergrund der DGB-Forderung: Die Mietpreisbremse von 2015 schreibt fest, dass bei einer Neuvermietung die Miete nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Neben der Befristung ist auch der Geltungsbereich umstritten. Die Mietpreisbremse gilt nur in von den Bundesländern festgelegten Gebieten "mit angespannten Wohnungsmärkten" - also meist Ballungsräumen und Uni-Städten. Zudem fallen Neubauten und "umfassend renovierte Wohnungen" nicht unter die Regel.

Herr Körzell, der Koalitionsausschuss hat sich auf eine Verlängerung der Mietpreisbremse und weitere Maßnahmen geeinigt. Wie bewerten Sie die Maßnahmen? Ist das nun der Durchbruch in Richtung bezahlbarer Wohnraum?



Herr Seehofer hat das Problem offensichtlich immer noch nicht ausreichend erkannt - es fehlen Strategien, die den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Auch der Mieterschutz kommt nur langsam voran. Zwar ist die Einigung im Koalitionsausschuss ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir brauchen mehr.

Was genau?



Die Mietpreisbremse sollte unbefristet und flächendeckend gelten. Richtig ist, die Sanktionen zu verschärfen. Die Mieter können zu viel gezahlte Miete nun rückwirkend für einen Zeitraum von 30 Monaten einfordern. Auch beim Mietspiegel wäre ein längerer Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete notwendig. Anstatt den von vier auf sechs Jahren zu erhöhen, sollte die Koalition ihn besser auf zehn Jahre erweitern. Das würde wirklich dazu beitragen, den Anstieg der Mietpreise in Gegenden zu dämpfen, wo sie in den vergangenen Jahren bereits stark gestiegen sind. Die Änderungen im Baugesetzbuch sind ebenfalls zu begrüßen. Das sind aber keine wirksamen Instrumente gegen die Bodenspekulation und rasant steigende Bodenpreise.

In der Diskussion über steigende Mieten ist immer wieder von bezahlbaren Wohnungen die Rede. Was genau ist denn „bezahlbar“? Wie lautet die Definition?

Anzeige Anzeige

Die Standardformel lautet: Nicht mehr als 30 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens dürfen aufgewendet werden für die Brutto-Kalt-Miete. Das gilt für Bezieher von Ausbildungsvergütungen, aber auch für Familien. Das ist die Schwelle, die auch in der Wissenschaft so definiert ist.

Steigende Mieten, so klagen Verbraucherschützer, Sozialverbände und Gewerkschaften, stellen ein immer größeres Armutsrisiko dar. Wie dramatisch ist die Lage aus Ihrer Sicht?

Die Lage ist vor allem deshalb dramatisch, weil gerade viele ältere Menschen mit niedrigen Renten Probleme haben, ihre Wohnungen zu bezahlen. Sie sind dann auf Grundsicherung angewiesen. Das hat auch damit zu tun, dass die Angebotsmieten steigen und auch der Umzug in eine kleinere Wohnung Senioren oft keine Entlastung verspricht. Ein Ende ist nicht abzusehen: Wenn gleichzeitig die Mieten steigen und das Rentenniveau sinkt, bleibt den Menschen immer weniger Geld für Kleidung, Essen und die Teilhabe am kulturellen Leben.

Noch mal zu den Zahlen: Rund 40 Prozent der Haushalte in Deutschlands Großstädten müssen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens ausgeben, um ihre Kalt-Miete zu bezahlen. Wer ist außer den Rentnern noch besonders oft betroffen?

Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung sind in 77 Großstädten insgesamt 5,6 Millionen Haushalte betroffen. Besonders belastet sind neben Rentnern auch viele Studierende und Familien mit Kindern, überhaupt Beschäftigte mit niedrigem Einkommen. Denn man muss ja sehen: Deutschland hat ja nicht nur deutlich steigende Mieten, wir haben zugleich den Arbeitsmarkt mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa.

Was ist also zu tun?

Das Rentenniveau muss zunächst stabil gehalten werden. Zugleich brauchen aber auch Normalverdiener bezahlbaren Wohnraum. Es war ein Fehler, dass die Länder und Kommunen ihren Wohnungsbestand verkauft haben, insgesamt mehr als eine Million Wohnungen. Und da der Markt die Probleme entgegen allen Versprechungen nicht gelöst hat, muss jetzt der Staat dringend wieder mehr in öffentlich geförderten Wohnraum investieren.

Die Zahl der Sozialwohnungen ist kontinuierlich gesunken, seit der Bund bei der Föderalismusreform 2006 die Zuständigkeit für den Bau an die Länder abgegeben hat. Ende 2018 gab es nur noch 1,18 Millionen Sozialwohnungen. Haben die Länder versagt?

Ja, sie sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Bei der Föderalismusreform haben sie darauf gedrängt, dass der soziale Wohnungsbau ihre Aufgabe wird. Sie haben diese Aufgabe aber sträflich vernachlässigt. Ein Beispiel: In Niedersachsen gab es im Jahr 2000 insgesamt 132 000 Sozialwohnungen. 2018 waren es nur noch 74.900. Und die Zahl sinkt immer weiter. Das Problem verschärft sich.

Sollte der Bund wieder die Zuständigkeit übernehmen?

Der Bund engagiert sich ja. Im vergangenen Jahr hat er den Ländern 1,5 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt. Er muss aber dafür sorgen, dass diese Gelder auch im Wohnungsbau ankommen. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Und natürlich kann es nicht sein, dass die Bundesmittel im kommenden Jahr auf eine Milliarde Euro sinken sollen.

Bisher fließen die Gelder ohne Zweckbindung. Kann das so bleiben?

Nein, und das wurde endlich auch erkannt. Bundestag und Bundesrat haben den Weg frei gemacht für eine Grundgesetzänderung, so dass die Mittel ab dem kommenden Jahr zweckgebunden sein werden.

Wie viele Wohnungen müssen neu gebaut werden, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen?

Wir brauchen insgesamt 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Mindestens 100.000 davon müssen bei der Miete preisgebunden sein. Das bedeutet: Bund und Länder müssen zusammen sieben Milliarden Euro pro Jahr aufbringen, um der Misere entgegen zu arbeiten.

Geld ist aber nicht alles, wenn man sich die Herausforderungen der Bauwirtschaft vor Augen führt…

Richtig, die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Es darf nicht so sein wie in den 1990er Jahren, als die Bauwirtschaft die Zahl der Mitarbeiter von 1,4 Millionen auf 700.000 abbauen musste. Wir haben in Deutschland einen riesigen Investitionsbedarf – nicht nur im Wohnungs- und Städtebau, sondern auch bei Straßen, Brücken, der Bahn, der Ladeinfrastruktur und bei den Breitbandnetzen. Und wir müssen nun die Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen bereit sind, massiv in Mitarbeiter und Maschinen zu investieren.

Wie könnte das aussehen. Braucht es neue steuerliche Anreize?

Da raten wir zur Vorsicht. Man nehme das Baukindergeld. Da zeigt sich: Ein Großteil des Geldes fließt nicht in den Neubau, sondern in den Kauf bestehender Wohnungen. Förderung muss aber so angelegt sein, dass zusätzliche Wohnungen entstehen.

Klappt es denn wenigstens in der Bauverwaltung?

Wir brauchen dringend mehr Mitarbeiter bei den Bau- und Planungsbehörden, um Genehmigungen auch erteilen zu können. Auch hier herrschte viel zu lange ein Spardiktat, das zu einem deutlichen Personalabbau geführt hat. Seit 2011 ging hier die Zahl der Beschäftigten um 6500 Vollzeitstellen zurück. In vielen Ländern sind mehr als 30 Prozent der Beschäftigten in den Bau- und Planungsbehörden über 55 Jahre alt. Nach Jahren des Stellenabbaus wird nun händeringend nach Fachkräften gesucht. Außerdem dürfen Grundstücke in öffentlichem Besitz nicht an denjenigen verkauft werden, der den höchsten Preis bietet, sondern an den, der das nachhaltigste Konzept hat und dessen Projekt vernünftige Mietpreise verspricht.

Immer wieder werden auch die hohen Baunebenkosten kritisiert. Sollte die Grunderwerbsteuer gesenkt oder gestrichen werden?

Die Grunderwerbsteuer ist eine wichtige Steuerquelle für die Bundesländer, auf die diese nicht mal eben verzichten können. Allerdings sind die Steuersätze für den Käufer einer einzelnen Wohnung, eines einzelnen n Hauses stark gestiegen – von zwei Prozent in den achtziger Jahren auf bis zu 6,5 Prozent in manchen Bundesländern heute. Währenddessen haben es die großen Immobiliengesellschaften geschafft, durch geschickte Konstruktionen, sogenannte „Share Deals“, fast keine Steuern mehr zu zahlen. Würde dieses Steuerschlupfloch konsequent geschlossen, könnten die Steuern für Otto Normalverbraucher auch wieder gesenkt werden.

Für Arbeitnehmer sind die immer höheren Mieten auch deshalb ein wachsendes Ärgernis, weil sie steigende Löhne gleich wieder auffressen. Müssen die Gewerkschaften deshalb bei den Tarifverhandlungen einen härteren Kurs einschlagen?

Wir gehen immer von der allgemeinen Inflationsrate aus. Und natürlich spielen dabei auch die Mieten eine Rolle. Ich warne aber vor Illusionen. Lohnerhöhungen können nicht mit der Steigerung der Mieten in guten Lagen mithalten. Dem kann man nur begegnen, indem man dort auch baut und den Druck vom Markt nimmt.