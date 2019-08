Am vergangenen Samstag protestierten rund 60.000 Demonstranten gegen undemokratische Wahlen in Moskau. Foto: Ulf Mauder

Moskau. Nach dem „Supererfolg“ mit bis zu 60.000 Demonstranten am vergangenen Samstag stehen in Moskau neue Proteste für freie Wahlen an. Auch in anderen russischen Städten sind Solidaritätskundgebungen geplant.