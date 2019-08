Erst wenn der letzte Baum gerodet...

Mehr als halbiert haben sich laut WWF die weltweiten Bestände zahlreicher Tierarten. Die gute Nachricht: Die Zahl der Gorillas in Zentral- und Ostafrika ist wieder gestiegen. Foto: imago images/ imagebroker/ Marc Rasmus

Osnabrück. Die weltweiten Bestände zahlreicher Tierarten in Wäldern haben sich laut einer Untersuchung in den vergangenen Jahrzehnten mehr als halbiert. Hauptgrund für die Entwicklung: „durch Menschen verursachter Lebensraumverlust", heißt es in der Analyse der Umweltstiftung WWF. Überraschen kann das kaum, doch Veränderung fällt schwer – uns allen. Ein Kommentar.