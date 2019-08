AKK und die Bundeswehr: Jede/jeder fängt mal klein an

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer besucht das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam, Schwielowsee. Foto:: xJaninexSchmitz/photothek.netx

Osnabrück. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer peilt im Streit um kostenlose Bahnfahrten für Soldaten eine rasche Klärung an. Sie packt damit ein populäres Thema an. Doch wichtiger - und schwieriger - sind andere Aufgaben, an denen schon andere gescheitert sind. Ein Kommentar.