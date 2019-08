Kampf gegen Kippen: Ein Nebenkriegsschauplatz

Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten oder Kaffeebecher sollen in Zukunft die Kosten fürs Sauberhalten von Straßen und Parks mittragen. Foto: dpa

Osnabrück. Hersteller von Fast-Food-Verpackungen und Zigaretten sollen also Geld an Stadtreinigungen zahlen, die den Müll am Ende vom Gehweg entfernen? Das klingt gut, entspricht dem Zeitgeist als auch EU-Vorgaben. Und es wirkt gerecht: Die Hersteller reichen ihre Belastung weiter. Am Ende zahlt derjenige, der die Zigarette raucht und auf die Straße wirft, mehr als sein Nachbar, der Nichtraucher. So einfach ist es aber nicht.