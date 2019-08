Berlin. "Deutsche Einheit ist jeden Tag. Aber – spüren wir sie auch jeden Tag? Wann wird uns im Alltag eigentlich bewusst, dass wir Teil einer Gemeinschaft von 80 Millionen sind?“ Diese Fragen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schon am Einheitstag 2017 gestellt. Jetzt sei es an der Zeit, Antworten zu finden, meint er.

Dreißig Jahre nach der Friedlichen Revolution in Deutschland startet der Präsident eine Gesprächsreihe, die unter dem Titel "Geteilte Geschichte(n)" Schloss Bellevue zu einem Ort für persönliche Geschichten aus Ost- und Westdeutschland macht. "Es geht darum, einander zuzuhören und auch besser zu verstehen, wie die Situation der Menschen in Ost- und Westdeutschland heute ist, was sich verändert hat, was die Menschen bewegt und wo sich Enttäuschung festsetzt ", heißt es im Bundespräsidialamt. „Es gibt Entfremdungen, das haben die letzten fünf Jahre gezeigt“ - da sind sich die Verantwortlichen sicher.



In kleineren Runden treffen sich nun bis zum 9. November jeweils ein Gesprächspartner ostdeutscher und westdeutscher Herkunft, um die persönliche Erfahrung mit Umbruch und Neuanfang, mit Dableiben und Dazukommen , aber auch mit Weggehen und Zurückkehren zu schildern. Zum Auftakt der Gesprächsreihe "Geteilte Geschichte(n)" erwartet das Staatsoberhaupt heute (13.8.19) den aus Eberswalde in Brandenburg stammenden Reporter Siegbert Schefke und den in Stadthagen ( Niedersachsen) geborenen Journalisten Georg Mascolo in seinem Amtssitz.

Augenzeugen berichten

Am 13. August, dem 58. Jahrestag des Mauerbaus, ziehen die Diskutanten - nach einer Ansprache Steinmeiers - ihre Bilanz. Schefke filmte am 9. Oktober 1989 die Leipziger Montagsdemonstration. Aufnahmen, die am folgenden Tag in der ARD-Tagesschau gesendet wurden und die Breite des Protests gegen das SED-Regime öffentlich machten. Georg Mascolo berichtete am 9. November 1989 von der Ostseite des Berliner Grenzübergangs Bornholmer Straße über den Moment, als die DDR-Grenzer den Schlagbaum öffneten. Moderatorin ist die in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin Marion Brasch.

Weitere Ost-West- Gespräche von Literaten sind am 16. September, 25. Oktober und 5. November geplant. Das Publikum hat - so die Organisatoren - mindestens 30 Minuten Zeit, sich mit seinen Fragen einzumischen. So sollen fremde Lebensgeschichten erfahrbar und mehr Verständnis für andere Sichtweisen möglich werden.

"Es gab Brüche"

Schon am Einheitstag 2017 hatte Steinmeier gewarnt „vor den Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung oder Wut, die bei manchen so fest geworden sind, dass Argumente nicht mehr durchdringen“. Nach seinen Worten war "die Herstellung der Einheit ein gewaltiges Werk". Und natürlich seien auch Fehler gemacht worden in den Jahren nach 1990. "Es gibt keinen Grund, darüber zu schweigen", betont der Präsident.

Ostdeutsche hätten nach der Wiedervereinigung Brüche erlebt. "Wenn ein Ostdeutscher erzählt, wie seine Heimat in der DDR sich nach der Wende radikal verändert hat – dass die neue Freiheit nicht nur Ziel von Sehnsucht, sondern auch eine Zumutung war, dass im Wandel vieles verloren ging, was man doch halten wollte – dann gehört auch das zu unseren deutschen Geschichten", bekräftigt der Präsident. Er liegt auf einer Linie mit Kanzlerin Angela Merkel. Sie warb Ende Juli auch für einen intensiv Austausch und dafür, dass mehr junge Menschen im Osten bleiben oder dorthin zurückkehren. Es gibt positive Zeichen: Das Institut der Deutschen Wirtschaft sieht den Trend zur Abwanderung "gestoppt" .