Osnabrück. Noch sind die Armeen des Westens schlagkräftig. Nicht zuletzt dank überragender Technologien. Die funktionieren aber nur mit Hilfe Seltener Erden. Doch die strategischen Rohstoffe kommen vor allem aus China. Es wird allerhöchste Zeit für Europa und die USA neue Bezugsquellen aufzutun.

Europas Sicherheit ist bedroht. Und auch die der USA. Doch nicht durch Waffen. Rohstoffe lautet das Stichwort. "Derzeit beträgt die Importabhängigkeit der Nato von Chinas Seltenen Erden nahezu 100 Prozent", warnt die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in einer Analyse über die strategische Bedeutung Seltener Erden für die wirtschaftliche und vor allem militärische Sicherheit des Westens. Unsere Redaktion hat einen Blick hineingeworfen.

Was genau sind Seltene Erden?

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die infolge ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften in zahlreichen Technologien verbaut werden. Als "Gewürzmetalle" sind sie beispielsweise in Magneten, Solaranlagen, Legierungen und Computern enthalten - ohne sie funktionierten die meisten elektronischen Geräte nicht.

Warum sind die "Gewürzmetalle" so wichtig fürs Militär?

Seltene Erden sind für moderne und zunehmend vernetzte Hightech-Armeen unersetzlich, weil ohne sie die Elektronik nicht funktioniert. So sind beispielsweise in einem Kampfjet vom Typ F-35 rund 400 Kilogramm Seltene Erden verbaut; in einem U-Boot der amerikanischen Virginia-Klasse sogar an die vier Tonnen. Der Einsatz von Kampfdrohnen wäre ohne Seltene Erden schlicht unmöglich. Auch Nachtsichtgeräte verdienten ohne sie ihren Namen nicht. Seltene Erden sind aus Rüstungsgütern also nicht wegzudenken.

Wo genau liegt das Problem?

Vom Erz bis zum Endprodukt - China kontrolliert fast die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Seltene Erden. Damit hat das Land eine mächtige Waffe zur Verfügung. Beim Abbau der Rohstoffe kontrollieren chinesische Firmen rund 80 Prozent der Weltproduktion, das entspricht einer Größenordnung von rund 170.000 Tonnen Selten-Erd-Materialien jährlich.

Größter auswärtiger Konkurrent ist das australische Unternehmen Lyna mit knapp zwölf Prozent des Marktes. Lyna ist jedoch hoch verschuldet und nur deshalb noch solvent, "weil Japan das Unternehmen seit 2011 finanziell unterstützt, um eine Lieferalternative zu China zu haben", wie Jakob Kullik in seinem Arbeitspapier für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik schreibt.

Im aktuellen Handelsstreit zwischen den USA und China könnte Peking die strategischen Rohstoffe als politisch-ökonomisches Druckmittel verwenden. Die Drohung steht im Raum.

Anzeige Anzeige

Gibt es Wege aus der Abhängigkeit zu China?

Das US-Militär sucht inzwischen Bezugsalternativen für Seltene Erden, unter anderem in Malawi. Auch in Europa gibt es Vorkommen Seltener Erden, so zum Beispiel in Grönland und Schweden. Sie werden jedoch nicht von europäischen Unternehmen abgebaut, da die Preise zu niedrig sind und das chinesische Monopol zu erdrückend ist.

"Letztendlich müsste die gesamte chinesisch kontrollierte Wertschöpfungskette durchbrochen werden, um die verloren gegangene Rohstoffsouveränitär des Westens zumindest teilweise zurückzugewinnen", mahnt die Bundesakademie für Sicherheitspolitik.

Welche Rolle kommt dem Staat zu?

Der Staat müsste eine aktivere strategische Rolle als Partner der Industrie spielen, beispielsweise über Steuererleichterungen bei der Rohstoffförderung, mit schnelleren Genehmigungsverfahren oder direkten Beteiligungen. Sich allein auf die Marktkräfte zu verlassen, reicht nicht aus.

Derzeit mangelt es überdies an einem exakten Lagebild. Nach Ansicht von Sicherheitsexperte Kullik müsste sich die Transatlantische Allianz Nato endlich Klarheit darüber verschaffen, welche Rohstoffe und Komponenten für welche Waffensysteme von welchen Unternehmen und Zulieferern aus welchen Minen und Verarbeitern bereit gestellt werden.

"Will der Westen die Versorgungssicherheit mit Seltenen Erden spürbar erhöhen", so das Fazit des Sicherheitsexperten, müssten die Regierungen "strategisch, antizyklisch und langfristig denken und agieren".