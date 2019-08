Seine Stellung als Russlands starker Mann versucht Wladimir Putin unter anderem mit betont männlichen Bildern zu zementieren, wie hier bei einem Fotoshooting in seinem Urlaub in Südsibirien 2017. Foto: AFP/ Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK

Moskau. Der frühere Geheimdienstchef Wladimir Putin ist in diesem Jahr seit 20 Jahren an der Macht. Der am längsten regierende Präsident Russlands seit Stalin inszeniert sich gern als starker Mann. Ein Blick zurück auf 20 Jahre der Putin-Ära.