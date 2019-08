Lausanne. Auf einem internationalen Fridays-for-Future-Kongress im schweizerischen Lausanne soll es Streit über die Ausrichtung der jungen Klimabewegung gegeben haben. Greta Thunberg macht Journalisten für die schlechte Stimmung verantwortlich und schließt Reporter sogar von der Veranstaltung aus.

Wie geht es weiter mit Fridays for Future? Über diese Frage ist beim internationalen Kongress der jungen Klimabewegung mit etwa 450 Teilnehmern offenbar ein heftiger Streit entbrannt. Das berichtete zuerst das US-Portal "Buzzfeed News". Demnach soll Greta Thunberg während der Tagung im schweizerischen Lausanne aus Protest den Saal verlassen haben. Die 16-jährige Schwedin lieferte später allerdings eine etwas andere Begründung für ihr zwischenzeitliches Verschwinden und nahm Journalisten ins Visier.

Streit über "spezifische Forderungen"

Wie "Buzzfeed News" berichtet sollen die jungen Klimaaktivisten über einen neuen Forderungskatalog in Streit geraten sein. Ein Komitee soll konkrete Handlungsanweisungen etwa zu Reformen in der Landwirtschaft und zu CO2-Einsparungen in der Schifffahrt an die Politik formuliert haben. Thunberg und anderen Teilnehmern sollen diese Forderungen allerdings zu spezifisch gewesen sein, sie wollten die Formulierungen gerne allgemeiner halten.

Aus Protest soll Thunberg zusammen mit einer Gruppe von etwa 30 Mitstreitern am Mittwoch zwischenzeitlich sogar den Saal der Veranstaltung verlassen haben. Es soll eine Art "Streik" gewesen sein. Thunberg widersprach der Darstellung jedoch und stellte klar, dass sie an keinem Protest oder Streik teilgenommen habe, sie habe beim Verlassen des Saals lediglich eine enttäuschte Mitstreiterin trösten wollen.

Spannungen innerhalb der Bewegung zeichneten sich bereits vor dem Treffen in der Schweiz ab. Manch einer wünschte sich schon eine andere Diskussionskultur und auch an der Wahl des Austragungsortes gab es Kritik. Differenzen traten intern auch über die Frage zutage, wie radikal und antikapitalistisch man sich präsentieren möchte.



Ausschluss von Journalisten am letzten Kongresstag

Am Freitag stand dann der Abschluss des Kongresses an. Dieser verlief laut eines Berichts des Schweizer "Blick" nicht gerade harmonisch. Demnach übten Teilnehmer Kritik am Verlauf des Gipfels und der Entscheidungsfindung. Auch Journalisten wurden angegangen – das auch noch von Thunberg persönlich. Sie warf den Berichterstattern vor, die schlechte Stimmung vor Ort geschürt zu haben. Die 16-Jährige schlug dann sogar vor, Journalisten aus dem Saal "auszuschließen" – was dann auch für kurze Zeit geschah.

Klima-Erklärung von Lausanne

Schließlich einigten sich die Klimaaktivisten dann doch über ein gemeinsames Abschlusspapier und verabschiedeten die sogenannte Klima-Erklärung von Lausanne. Darin fordert das internationale Forum mit Teilnehmern aus zahlreichen europäischen Ländern, in der künftigen Klimapolitik müsse der jeweils "beste wissenschaftliche" Forschungsstand berücksichtigt werden.

Darüber hinaus heißt es in der Erklärung, es müsse "Klima-Gerechtigkeit" hergestellt und eine Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erreicht werden.

Die Fridays-for-Future-Bewegung veranstaltete am Freitag auch wieder ihre wöchentlichen Kundgebungen in mehreren deutschen Städten, darunter München, Köln und Bonn. Aus Bonn meldeten die Veranstalter mehr als 1300 Teilnehmer. Für den 20. September, an dem die Bundesregierung über ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz entscheiden will, ist ein bundesweiter Klimastreik geplant.

