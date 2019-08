Osnabrück. Eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch? Der Tierschutzbund warnt davor und ist damit nicht alleine: Auch die Geflügelwirtschaft hält das für den falschen Weg.

Mit seinem Vorstoß für eine Fleischsteuer hat der Tierschutzbund in dieser Woche eine breite Diskussion um die Finanzierung einer besseren Tierhaltung in Deutschland los getreten. Auf politischer Ebene gibt es nun Stimmen, die den Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte anheben, und so die nötigen Euros reinholen wollen. Doch genau das ist aus Sicht von Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder die falsche Lösung. Unterstützung bekommt er aus der Wirtschaft.

Im Gespräch mit unserer Redaktion schlug Thomas Schröder statt der Mehrwertsteuer-Erhöhung – auf Fleisch gilt der reduzierte Satz von sieben Prozent - eine zweckgebundene Fleischabgabe vor, um bessere Tierhaltung zu finanzieren. Schröder sagte: „Je schlechter die Haltungsbedingungen der Tiere im Stall waren, desto höher muss die Abgabe pro Kilo ausfallen.“ Am höchsten wäre die Abgabe also für Fleisch aus Ställen, in denen nur der gesetzliche Mindeststandard erfüllt wird.

Tierschutzbund für Fleischabgabe

Schröder betonte: „Nur über eine zweckgebundene Fleischabgabe stellen wir sicher, dass das Geld wirklich den Tieren zu Gute kommt. Bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer könnte das Geld für alles Mögliche ausgegeben werden.“ Zudem würden bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auch die abgestraft, die bereits jetzt mehr fürs Tierwohl machten und deren Produkte schon jetzt teurer seien.

Auch Friedrich-Otto Ripke (Foto), Präsident des Zentralverbandes Geflügelwirtschaft, sprach sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus. Er nannte die Diskussion in dieser Woche eine „politische Sommerloch-Plänkelei, die keinem Tier und keinem Landwirt hilft.“

Ripke rief dazu auf, das geplante staatliche Tierwohllabel zu nutzen, um bessere Tierhaltung zu finanzieren. „Das Label muss verpflichtend sein und dem Verbraucher die Haltungsbedingungen der Tiere deutlich machen.“ Ripke nannte die Haltungskennzeichnung bei Eiern als Vorbild: Hier zeigt eine Ziffer an, wie das Huhn lebt.



Die Bundesregierung plant indes ein freiwilliges Label für Schweine. Die Kennzeichnung soll auf Fleischpackungen gedruckt werden, wenn die Landwirte gewisse Haltungsstandards eingehalten haben. Nach den Plänen von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) soll das beispielsweise mindestens 20 Prozent mehr Platz fürs Schwein sein. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Das Projekt ist politisch umstritten.