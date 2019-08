Der Eingang zur Zentralen Anlaufstelle für Geflüchtete in Halberstadt. Archivbild: Jan Woitas Foto: Jan Woitas

Halberstadt/Magdeburg. In einer Anlaufstelle für Geflüchtete haben Wachleute Asylbewerber attackiert. Das zeigen zwei Videosequenzen. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt will den Fall nun lückenlos aufarbeiten.