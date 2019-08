Osnabrück. In der Union häufen sich die Forderungen, den Klimaschutz durch eine Steuerreform voranzutreiben. Klaus Töpfer (CDU), früherer Bundesumweltminister und langjähriger Chef des UN-Umweltprogramms, sagte der unserer Redaktion: „Das ganze Energiesteuersystem ist über die Zeit weitgehend klimablind entstanden. Das muss sich dringend ändern.“ Einer seiner Vorschläge: eine Senkung der Stromsteuern.

Klaus Töpfer weiß, wovon er spricht: Sieben Jahre lang war er Umweltminister in der Regierung von Helmut Kohl, später jahrelang Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte er, die Deutschen zahlten schon jetzt 60 Milliarden Euro Energiesteuern im Jahr. Vieles, was da geschehe, sei aus Sicht des Klimaschutzes allerdings kontraproduktiv.

Herr Töpfer, die Fridays-for Future-Bewegung und alarmierende Berichte des Weltklimarats sorgen für Bewegung in der Klimaschutzdebatte. Für wie nachhaltig halten Sie die aktuellen Diskussionen? Haben die Parteien die Dimension des Problems verstanden?

Ich glaube ja. Und nicht nur die Parteien haben verstanden, wie drängend das Thema Klimaschutz ist, sondern auch die Wirtschaft und die Gesellschaft in der Breite. Diese Partner müssen immer eng eingebunden sein. Das ist die erforderliche Basis für Fortschritte, für konkretes Handeln und nicht nur für kluges Reden.

Und ziehen die Parteien die richtigen Schlüsse, speziell auch ihre eigene Partei, die CDU?

Da ist noch Luft nach oben. Da kann und darf man noch lange nicht zufrieden sein, weder mit der Union, noch mit anderen Parteien. Wir müssen die politischen Prioritäten verändern, unser Denken neu ausrichten. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Umwelt. Wirtschaftspolitik ohne Berücksichtigung der Umweltwirkung ist schlechte Wirtschaftspolitik.

Ökologie und Ökonomie müssen also nicht „versöhnt werden“, wie es immer wieder heißt?

Anzeige Anzeige

Die Überzeugung, es gebe zwischen Ökonomie und Ökologie Konflikte, die erst einmal sortiert werden müssten, ist ein sehr altmodisches Denken und wird der Herausforderung nicht gerecht. Umweltverträgliche Wirtschaftspolitik ist die Wirtschaftspolitik der Zukunft. Nur diese bietet die Chance, die auf über neun Milliarden wachsende Weltbevölkerung menschenwürdig zu versorgen, ihr friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Aktuell wird vor allem darüber diskutiert, den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 mit einem höheren Preis zu belegen. Einverstanden?

Es ist eine sehr fragwürdige Verkürzung der Aufgaben. Die Menschen in Deutschland zahlen bereits erhebliche Energiesteuern: 60 Milliarden Euro im Jahr. Wir haben eine Mehrwertsteuer, die differenziert angewandt wird mit den beiden Steuersätzen sieben und neunzehn Prozent. Dieses ganze Energiesteuersystem ist über die Zeit weitgehend klimablind entstanden. Das muss sich dringend ändern. Vieles, was im Bereich der Steuern geschieht, ist aus Sicht des Klimaschutzes sogar kontraproduktiv. So haben wir hohe Stromsteuern als Folge der Investitionen in Erneuerbare Energien. Dieser Erneuerbare Strom ist Träger der Klimapolitik, seine Nutzung ist zu begünstigen und die auf den Strom gezahlten Steuern müssen sinken, andere entsprechend steigen.

An welcher Steuerschraube kann man noch drehen?

Es muss dringend entschieden werden, wie die Differenzierung der Mehrwertsteuer klimawirksam gestaltet werden kann. Ein Beispiel: die Besteuerung der Bahntickets mit dem niedrigeren Mehrwertsteuersatz. Ein weiteres Beispiel: eine entsprechende Differenzierung bei der Kfz-Steuer.

Und wie kann man unsoziale Folgen verhindern?

Die Differenzierung der Mehrwertsteuer hat der sozialen Verpflichtung zur Fairness dadurch Rechnung getragen, dass die Güter und Dienstleistungen, die lebensnotwendig sind, niedriger besteuert werden. Bei den finanziellen Maßnahmen muss es Übergangs- und Anpassungszeiten sowie Ausgleichsregelungen geben für die Menschen, die aus nachvollziehbaren Gründen aufs Land gezogen sind und keine Alternative im ÖPNV haben.

Entwicklungsminister Gerd Müller fordert eine „globale Energiewende“ und will unter anderem Klimaschutz in Afrika stärker fördern. Ist unser Blick auf den Klimaschutz zu eng? Müssen wir den Blick weiten?

Wir müssen den Blick dringend weiten. Ich bin acht Jahre lang für das Umweltprogramm der UNO mit Hauptsitz in Nairobi in Kenia verantwortlich gewesen. Ich rede also mit Blick auf Afrika nicht wie der Blinde von der Farbe. Fakt ist: Wir werden schon bald zwei Milliarden Afrikaner auf dem Kontinent leben sehen. Es ist auch in unserem Interesse, dass die Afrikaner wirtschaftliche Entwicklung voranbringen. Afrika braucht wirtschaftliche Entwicklung, braucht Arbeitsplätze für junge Menschen. Damit werden Fluchtursachen an der Wurzel bekämpft. Bekommen die jungen Menschen in Afrika keine Arbeit und Perspektive, werden sie sich auf den Weg nach Norden machen. Und wir wissen, welche Probleme wir damit in Europa und Deutschland bekommen.

Was muss also geschehen?

Afrika braucht für diese Entwicklung viel Energie. Diese Energie muss möglichst klimagerecht produziert werden, damit der Klimawandel nicht noch weiter beschleunigt wird. Hier liegen zentrale Aufgaben für technologisch führende Staaten wie Deutschland. Und doch ist dies ein blinder Fleck in unserer Klimapolitik. Es geht nicht darum, von eigenen Hausaufgaben abzulenken, sondern darum, gewaltige Entwicklungsdefizite auszugleichen, zum Schutz des Klimas und zum Wohl aller Menschen weltweit und besonders in unserer Nachbarschaft, in Afrika.

In welchen Forschungsbereichen sehen Sie besonders großes Potenzial für den Klimaschutz?

Klimawandel ist ein Technologietreiber. Die erreichte Wirtschaftlichkeit der Sonnen- und Windenergie ist dafür ein höchst positives Beispiel. Weltweit werden Technologien erforscht, die einen CO2-Kreislauf ermöglichen. CO2 ist kein Giftstoff, sondern Grundlage des Lebens. Kein Wald wird existieren, kein Grün wird wachsen ohne CO2. Zudem spielt es eine große Rolle bei der Produktion synthetischer Kraftstoffe, die wir etwa benötigen, um den Flugverkehr umweltverträglicher zu machen. Dies sind nur einige besonders herausragende Beispiele. Forschung und Entwicklung gehören in das Zentrum deutscher Klimapolitik. Wir müssen alles daran setzen, wieder Vorreiter zu werden – wir müssen eine soziale und ökologische Marktwirtschaft verwirklichen.