Deutschland darf sich von den USA nicht erpressen lassen

Im rheinland-pfälzischen Ramstein betreiben die USA einen wichtigen Luftwaffenstützpunkt. Foto: imago images/ZUMA Press

Osnabrück. Nirgendwo in Europa sind so viele US-Soldaten stationiert wie in Deutschland. Doch die Bundesregierung gibt aus Sicht Washingtons zu wenig Geld für die Verteidigung aus. Nun drohen die USA mit einem Abzug ihrer Truppen – das riecht nach Erpressung. Ein Kommentar.