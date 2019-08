Das Rettungschiff „Ocean Viking“ hat aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste Flüchtlinge an Bord geholt. Foto: Julia Naue

Rom. Erst am Sonntagabend ist die „Ocean Viking“ in See gestochen. Fünf Tage später hat das Nachfolgeschiff der „Aquarius“ erstmals Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen.