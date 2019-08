Osnabrück. In Umfragen ist die SPD tief abgestürzt. Gleichwohl diskutiert sie lebhaft über neue Machtoptionen. Nach der kommissarischen Parteichefin Malu Dreyer hat sich auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil offen für eine Koalition mit Linkspartei und Grünen auf Bundesebene gezeigt. Union und FDP warnen vor "Gleichmacherei" und "linken Träumereien".

„Nach der nächsten Bundestagswahl wird es sicher Debatten über politische Mehrheiten und Konstellationen jenseits der großen Koalition geben", sagte Klingbeil der „Passauer Neuen Presse" Dazu gehöre auch Rot-Rot-Grün: „In Bremen hat gerade erst ein solches Bündnis seine Arbeit begonnen. Da schauen wir jetzt auch hin."

Dreyer hatte zuvor gesagt, sollte es künftig eine Mehrheit links von der Union geben, „müssen wir das Gemeinsame suchen und das Trennende analysieren". Zwar vertrete die Linkspartei „teilweise Positionen, die wir nicht teilen". Einige seien für die SPD auch nicht verhandelbar, aber Koalitionspartner seien nie das Gleiche wie man selbst. „Dann muss man sich eben verständigen."

Linken-Chef Bernd Riexinger reagierte grundsätzlich positiv. Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, warnte dagegen vor einem Linksruck. Dies wäre „ein Albtraum aus höheren Steuern, Gleichmacherei und Enteignungen, der massenhaft Arbeitsplätze vernichten, Wettbewerbsfähigkeit kosten und die Rezession nach Deutschland holen würde", so Theurer in Berlin.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor zeigte sich alarmiert. „Was unter dem Stichwort 'Rot-Rot-Grün' als progressive Alternative verniedlicht werden soll, wäre in Wahrheit ein Drama für unser Land", sagte Amthor der Nachrichtenagentur AFP. Eine solche Koalition würde „Bevormundung, Gleichmacherei, Steuererhöhungen und Enteignungen" bedeuten. Amthor mahnte die SPD, „anstatt sich solchen linken Träumereien hinzugeben", ihre Kraft lieber „auf produktive Arbeit in unserer Koalition" zu verwenden.

Brandenburgs wahlkämpfender Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnte unterdessen eindringlich vor einem vorzeitigen Ausstieg seiner Partei aus der großen Koalition. „Ich kann der SPD nur empfehlen, ihre Erfolge in der Regierung stärker zu betonen. Wir sollten uns nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen, ob uns mehr Menschen wählen, wenn wir sagen: Wir gehen in die Opposition", sagte Woidke der „Rheinischen Post" und dem „General-Anzeiger“. . Regierungen und Koalitionen würden daran gemessen, was sie für die Menschen bewirkten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine SPD in der Opposition mehr für die Menschen im Land bewirkt, als sie es momentan in der Regierung kann." In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Nach den jüngsten Befragungen liegt die SPD aktuell bei 12 bis 13 Prozent , für die Grünen sprechen sich gegenwärtig je nach Umfrage zwischen 23 und 26 Prozent aus. Die Zustimmungswerte für die Linken schwanken zwischen sieben und acht Prozent. Die nächste Bundestagswahl wird regulär im Herbst 2021 stattfinden. AFP/dpa/uwe