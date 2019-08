Proteste am Hongkonger Flughafen MEC öffnen

Ende Juli: Polizisten feuern in Hongkong Tränengas auf Demonstranten. Foto: Jeff Cheng/HK01/AP

Hongkong. Seit zwei Monaten dauern die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone an. Auch am Wochenende wollen wieder Tausende auf die Straße gehen. Regierungschefin Lam warnt vor den wirtschaftlichen Folgen.