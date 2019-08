Ist die Politik mit der Bundeswehr überfordert?

Osnabrück. Das mit Abstand am meiste Geld für Berater gibt immer noch das Bundesverteidigungsministerium aus. Und doch - oder gerade deswegen? - kommt die Truppe aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus.Neu-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer muss Abhilfe schaffen.

Wieder mal bleiben mangelhafte Kampfhubschrauber am Boden, wieder mal scheinen Honorare für externe Berater überzogen - Bundeswehr und Verteidigungsministerium kommen aus den Negativschlagzeilen einfach nicht heraus.

Die Gefahr, dass ein sich einstellender Gewöhnungseffekt zu Schulterzucken führt, ist groß. Das aber darf nicht geschehen.

Schon viel zu lange lesen sich die Jahresberichte des Wehrbeauftragten wie Anleitungen zum Unglücklichsein. Die Truppe ist personell und materiell an ihren Grenzen, Mangelbewirtschaftung ist in nahezu allen Bereichen zum System geworden. Verbesserung ist überfällig.

Doch müssen Rat und Expertise zur Modernisierung der Truppe vor allem von außen kommen?

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass die Notwendigkeit von Beratung oft nicht nachgewiesen und auch die Wirtschaftlichkeit der Berater in vielen Fällen nicht geprüft worden sei. Zudem macht sich das Ministerium vor allem im Bereich IT zunehmend abhängig von auswärtigem Sachverstand. So steigt das Risiko, dass die Bundeswehr irgendwann ohne Fremdunterstützung nicht mehr wirklich einsatzfähig ist.

Neu-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer steht vor einem Berg an Herausforderungen. Sie muss endlich dafür Sorge tragen, dass die Politik die Truppe nicht länger der Lächerlichkeit preisgibt.