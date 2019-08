Immer wieder kommt es in Brasilien zu Protesten der Ureinwohner gegen die Politik des Landraubs, wie hier bei einem Marsch der Ethnie Guaraní in Sao Paulo. Foto: Cris Faga/ZUMA Wire/dpa

Osnabrück. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will den Regenwald Amazoniens weitgehend zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigeben. Das schadet dem Klima – und den Ureinwohnern. Was kann die Bundesregierung tun? Anlässlich des „Tages der indigenen Völker“ an diesem Freitag sprach unsere Redaktion mit Ulrich Delius, dem Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker.