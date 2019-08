Den „Sonntagsbraten“ kann es nicht täglich geben

Die Auswahl in den Auslagen deutscher Fleischereien ist groß – und oftmals so günstig, dass Fleisch bei vielen Menschen täglich auf dem Teller landet. Foto: Christophe Gateau/dpa

Osnabrück. Essen die Deutschen zu viel Fleisch? Der schädliche CO2-Ausstoß in der Fleischproduktion und die oft gravierenden Mängel in der Tierhaltung befeuern die Debatte. Der Tierschutzbund fordert analog zur CO2-Steuer eine Fleischsteuer – mehrere Agrarpolitiker haben den Ball aufgenommen und fordern eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes. Doch wie so oft gilt: Veränderung fängt bei uns Verbrauchern an. Ein Kommentar.