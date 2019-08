Friedrich Grade ist das letzte lebende Besatzungsmitglied von U96 – dem „Boot“, das durch Buch und Film später so berühmt werden sollte. Foto: Grade

Flensburg. 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs leben nur noch wenige Menschen, die sich an ihn erinnern oder damals bereits so alt waren, dass sie sogar eine aktive Rolle innehatten. Wir geben in dieser Woche fünf Zeitzeugen das Wort.