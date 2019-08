Berichtet heute noch in Schulen von dem, was er in Konzentrationslagern erleiden musste: Jurek Szarf ist heute 85 Jahre alt. Foto: Michael Ruff

Stockelsdorf. 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs leben nur noch wenige Menschen, die sich an ihn erinnern. Wir geben in dieser Woche fünf Zeitzeugen das Wort. Dass Jurek Szarf die Jahre 1933 bis 1945 überlebte, grenzt an ein Wunder. Der junge polnische Jude wurde an die Wand geworfen, badete in Unkrautvernichtungsmittel, war zur Erschießung eingeteilt, überlebte zahlreiche Krankheiten und Konzentrationslager.