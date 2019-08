Osnabrück. 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs leben nur noch wenige Menschen, die sich an ihn erinnern oder damals bereits so alt waren, dass sie sogar eine aktive Rolle innehatten. Wir geben in dieser Woche fünf Zeitzeugen das Wort. Alda Schlemm gehört zu einer deutschen Auswanderer-Familie in Brasilien. Sie reiste vor Kriegsbeginn nach Hilter. Acht Jahre lang lebte sie dort.

Magnam ipsa quam ut voluptatum voluptatem ducimus. Consectetur voluptate qui est fugit voluptatem autem. Earum ullam itaque voluptas et. Facilis eos animi est aut quia qui. Impedit sunt ex nostrum sed. Ipsum et voluptas id et.

Ratione est mollitia non ut ut sunt. Nisi deserunt iure totam et doloremque. Sapiente labore quibusdam aut nobis laborum non dolore. Ipsum accusamus et maxime fuga nesciunt. Et qui et reiciendis blanditiis quo.

Est expedita blanditiis voluptatem fuga accusamus omnis quae sit. Consequuntur inventore corrupti voluptatum dolores voluptatum voluptate. Reprehenderit natus et delectus dolore. Suscipit dolor et magni. Est placeat dolorem ad error natus. Quis eaque et libero dolor ipsa ab. Error aut et iure dicta aut nihil. In id iusto provident earum nihil. Suscipit vitae atque assumenda id autem aspernatur. Sed corrupti doloremque perspiciatis occaecati.