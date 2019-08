Ein Panzer der türkischen Armee steht im Norden Syriens. Die USA seien bereit, einen „einseitigen Einmarsch“ der Türkei zu verhindern. Foto: XinHua

Washington. Die USA betrachten die Kurdenmiliz YPG als Verbündete gegen den IS, die Türkei fordert in dem von der YPG kontrollierten Gebiet in Nordsyrien eine Pufferzone. Der Streit droht zu eskalieren.