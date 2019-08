Berlin. Der Klimadebatte zum Trotz werden immer mehr SUV gekauft, die besonders viel CO2 auspusten. Die Neuzulassungen legten im Juli kräftig zu, wie am Dienstag bekannt wurde. Umweltbundesamt und CSU ziehen nun an einem Strang und wollen die Steuern für Geländesportwagen anheben.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion: Zu den zahlreichen Einzelmaßnahmen des CSU-Klimakonzeptes gehöre "unter anderem ein Umbau der Kfz-Steuer mit einer deutlich höheren CO2-Komponente". Im Klartext: Wer mit hoch motorisierten Geländewagen durch Städte und übers Land braust, soll stärker zur Kasse gebeten werden.



Eine CO2-Steuer auf Benzin und Diesel komme für ihn aber nicht in Frage, so der Bayer. Steuererhöhungen an der Zapfsäule führten nicht zu weniger Verbrauch, sondern zu Protest und Tanktourismus. "Sie belasten insbesondere den ländlichen Raum und die Familien, die auf das Auto angewiesen sind.“

Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein brachte gegenüber unserer Redaktion noch drastischere Änderungen ins Spiel: Die KfZ-Steuer könne man auch "komplett abschaffen und in der Energiesteuer aufgehen lassen", sagte der CSU-Politiker, auch wenn dies Benzin- und Dieselpreiserhöhungen zur Folge habe. Oder die Kfz-Steuer werde reformiert. "Dann entfällt der hubraumbasierte Teil und Basis ist nur der C02-Ausstoß, den man noch höher als heute gewichten könnte."

Noch ist nichts entschieden. Das Klimakabinett im September die Weichen stellen. Sowohl die Abschaffung der Kfz-Steuer als auch deren radikaler Umbau seien "momentan politische Erwägungen", betonte Nüßlein, der maßgeblich am Klimaschutzkonzept der Unionsfraktion mitarbeitet. "Mehreinnahmen müssen jedenfalls in die Entwicklung und Markteinführung neuer Antriebe und alternativer Kraftstoffe gesteckt werden", ergänzte er.

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes vom Dienstag hat die Zahl der SUV-Neuzulassungen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,6 Prozent auf 66.660 Fahrzeuge zugelegt. Der Pkw-Gesamtmarkt wuchs deutlich geringer um knapp fünf Prozent.



Angesichts des ungebrochenen Trends will auch das Umweltbundesamt (UBA) den CO2-Ausstoß verteuern. "Wir müssen Maßnahmen finden, um klimafreundliche Mobilität zu fördern", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger am Donnerstag der dpa. Ein Vorschlag des Umweltbundesamtes sei ein aufkommensneutrales Bonus-Malus-System für Neufahrzeuge. Der Malus würde bei Fahrzeugen mit hohen CO2-Emissionen durch eine über mehrere Jahre erhöhte Kfz-Steuer erhoben. Der Bonus würde durch eine gezielte Förderung beim Neukauf eines Autos mit geringem CO2-Ausstoß ausgezahlt.

Verkehrssektor besonders unter Druck



Mit Vollgas arbeitet die Große Koalition an einem Klimaschutz-Paket, dass am 20. September verabschiedet werden soll. Der Verkehrsektor steht besonders unter Druck, damit die nationalen Ziele erreicht werden können. Mit Blick auf die Debatte über eine höhere Besteuerung von SUVs ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aber noch nicht sprechfähig, hieß es am Dienstag aus seinem Ministerium.

Neben einer Umstellung der Kfz-Steuer von Hubraum auf CO2-Verbrauch brachte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger auch den Abbau des Diesel-Privilegs ins Spiel. Seit Jahren sei Diesel-Kraftstoff mit 18,4 Cent pro Liter subventioniert. "Auch das hat dazu beigetragen, dass große und schwere Autos zunehmend mit Dieselmotoren ausgestattet werden – der Effizienzvorteil des Diesel besteht damit nur noch auf dem Papier. Vom Diesel als Klimaschützer kann daher auch keine Rede mehr sein", rechtfertigte sie ihren Vorstoß.

FDP-Fraktionsvize Frank Sitta will von höheren Steuern nichts wissen. "Statt der Bundesregierung zu helfen, endlich ein zielsicheres CO2-Preis-Konzept für den Verkehr auf den Weg zu bringen, beschäftigt sich das Umweltbundesamt mit Planspielen, die mehr nach Strafaktionen für Autobesitzer als wirksamer Klimaschutzpolitik klingen", beklagte der Liberale.

Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen sagte, neu zugelassene SUV hätten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Durchschnitt 144,1 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen. Dies entspreche einem Durchschnittsverbrauch von 6,2 Litern Sprit auf 100 Kilometer. Zum Vergleich: alle Pkw-Neuwagen zusammen seien auf einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 133,4 Gramm pro Kilometer gekommen - bei einem Verbrauch von 5,6 Litern.

Industrie setzt auf Emissionshandel

Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn machte die Hersteller für die Entwicklung zu immer stärkeren Motoren verantwortlich: "Über einen SUV-Boom darf man sich nicht wundern, wenn die Autoindustrie ein Modell nach dem anderen in die Verkaufsräume bringt", sagte Kühn. "Autohersteller, die ihr Portfolio auf solche Klimakiller ausrichten, torpedieren den Klimaschutz." Der Grünen-Politiker sprach sich für ein Bonus-Malus-System in der Kfz-Steuer aus, damit verbrauchsstarke SUVs und Geländewagen für ihre "Umweltschäden" teurer würden.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) wehrt sich indes gegen Versuche, den CO2-Ausstoß durch höhere Steuern zu senken. "Ein System der Mengensteuerung, sprich Emissionshandel, ist einem der Preissteuerung (Abgabe/Steuer) vorzuziehen", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes. Durch eine Emissionsobergrenze würden verbindliche Minderungsziele ins System eingebaut, die über Marktmechanismen sicher erreicht werden. "Hinzu kommt: CO2 wird dort gespart, wo es am günstigsten ist." (mit dpa)