Deutsche Marine-Soldaten halten an Bord der Fregatte „Karlsruhe“ an einem Maschinengewehr Wache. Foto: Gero Breloer/Archiv

Berlin. An einem US-geführten Militäreinsatz in der Straße von Hormus will sich Deutschland nicht beteiligen. Allerdings kommt nun auf europäischer Ebene Bewegung in die Sache: Die Bundesregierung denkt zusammen mit Frankreich über eine eigene Mission nach.