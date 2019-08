Nach Massakern in der Kritik: US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa/Carolyn Kaster

Osnabrück. 20 Tote in El Paso, neun Tote in Dayton: Nach einem erschütternden Wochenende mit zwei Massakern wächst in den USA die Wut über den Rassismus im Land und das Versagen bei der Waffenkontrolle. Im Zentrum der Empörung steht vor allem Präsident Donald Trump. Auch in Deutschland wächst die Kritik. Die Linke greift Trump scharf an.