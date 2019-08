US-Raketenstationierung in Asien verschärft Konflikte mit Peking

Osnabrück. Der zeitliche Zusammenhang ist frappierend: Unmittelbar nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags kündigen die USA an, alsbald Raketen von mittlerer Reichweite in Asien zu stationieren - mit bedrohlichen Konsequenzen.

Die Pläne zeigen vor allem eins: Washington sieht in Pekings Streben, den regionalen und globalen Einfluss der Volksrepublik massiv auszubauen, zunehmend eine Bedrohung für die eigene Vormachtstellung in der Welt. Wie die verschärfte Gangart in Handels- und Zollfragen fügt sich die angekündigte Aufrüstung in die Strategie der Amerikaner, China zu schwächen, um dessen schier unaufhaltsamem Aufstieg etwas entgegenzusetzen.

Die Zeiten, in denen das Reich der Mitte vor allem mit sich selbst beschäftigt war, sind vorbei. China ist technologisch, militärisch und auch ideologisch inzwischen längst eine Herausforderung für den Westen. Die Führung des Großreiches verfolgt eine gezielte außenpolitische Agenda, an deren Ende die „Wiederauferstehung der chinesischen Nation“ stehen soll.

Dazu gehört es, Gebiete wie Taiwan, das rohstoffreiche Südchinesische Meer und die von Japan verwalteten Inseln Diaoyu/Senkaku, die einst zu China gehörten oder von Peking historisch vereinnahmt werden, für sich zu beanspruchen.

All das ist gefährlich genug - zumal sich die USA zum Beispiel gegenüber Taiwan im Ernstfall zu Beistand verpflichtet haben. Und für Peking ist die Frage der Wiedervereinigung mit der Insel keine Frage des Ob sondern nur noch des Zeitpunkts, notfalls mit Hilfe des Militärs, wie Chinas Führung zuletzt durchblicken ließ.

Kommen nun also neue US-Raketen in Asien hinzu, darf der Raum an Chinas Südflanke fortan als sicherheitspolitische Hochrisikoregion gelten.