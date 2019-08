Sonntagsfrage: Bundesweit erreichen CDU/CSU laut Emnid zurzeit 26 Prozent, die Grünen 23, die AfD 14, die SPD 13, die FDP 9 und die Linke 8. Foto: Lisa Ducret

Berlin. Bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag bekäme die AfD derzeit in Ostdeutschland die meisten Stimmen. Laut Emnid-Sonntagstrend für „Bild am Sonntag“ liegt sie dort bei 23 Prozent und damit knapp vor der CDU (22 Prozent).