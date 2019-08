US-Verteidigungsminister Mark Esper kündigte die Stationierung neuer Raketen in Asien an. Foto: imago images / ZUMA Press

Washington. Erst am Freitag war Washington aus dem INF-Abrüstungsvertrag über nukleare Mittelstreckensysteme ausgeschieden. Nun wolle man "so schnell wie möglich" neue Raketen in Asien stationieren.