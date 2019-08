Seit Wochen protestieren in Hongkong Demonstranten gegen die Regierung der Sonderverwaltungszone. Foto: Elson Li/HK01/AP

Hongkong. Tausende zumeist in Schwarz gekleidete Hongkonger haben am Samstag einen neuen Protest gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone begonnen. Eine große Menschenmenge brach im Stadtteil Mong Kok am Nachmittag zu einem Protestmarsch auf.