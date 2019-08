Berlin. Olaf Scholz würde gern Kanzler werden. Die Chancen dafür haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verringert. Umso mehr kostete der Finanzminister seine Rolle als Vizekanzler am Mittwoch nach Kräften aus.

Weil die Hausherrin urlaubt, war Scholz der Chef im Kanzleramt und Gastgeber der wöchentlichen Kabinetts-Runde. Gleich drei eigene Gesetze legte er auf den Tisch, gab den Aktivposten der Regierung.

Scholz' Fleiß kann indes nicht überdecken, dass der Polit-Betrieb erstmals seit Jahren in ein echtes Sommerloch gesunken ist. Vor drei Jahren herrschte noch die Flüchtlingskrise. Vor zwei Jahren war Bundestagswahlkampf. Vergangenes Jahr hielten die Horst-Seehofer-Festspiele die Hauptstadt-Blase in Wallung.

Jetzt endlich wieder Bilder von Angela Merkel beim Wandern in Südtirol. "Balkonien und Berge statt Berlin", überschreibt die "Bild" ihre Enthüllungen, berichtet von "heikler Kanzler-Lektüre" - einem Buch über Shakespeares Zeiten. Nach Merkels Zitteranfällen ist die wahre Botschaft anti-heikel: Hier erholt sich jemand.

Dass sich das Sommerloch rasch wieder schließt, ist nicht zu erwarten. Kommenden Mittwoch jedenfalls macht das Kabinett ganz Pause, Scholz darf also nicht noch mal den Kanzler geben. Den meisten Journalisten, die in den vergangenen Jahren auch kaum zum Durchatmen kamen, wäre ein wenig Ruhe in diesem Sommer ganz recht.