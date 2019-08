Auf Maas ist Verlass

Berlin. Bitte um Vergebung, Verneigung vor den Opfern, Scham wegen der Nazi-Verbrechen und dem langen Schweigen nach dem Krieg: Heiko Maas hat in Warschau klare Botschaften überbracht.

Mit seinen Worten und Gesten ein Dreivierteljahrhundert nach der grausamen Niederschlagung des polnischen Widerstandes bekennt sich der Außenminister zur deutschen Verantwortung und leistet damit einen wichtigen Beitrag, das komplizierte deutsch-polnische Verhältnis zu stärken.



Mit seinem Einsatz für ein Denkmal für die polnischen Nazi-Opfer in Berlin setzt der SPD-Politiker auch ein deutliches Signal gegen all jene aus der rechten Ecke, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheitsbewältigung ziehen wollen und damit dem Vergessen das Wort reden. Gerade angesichts von Rechtsextremismus und Judenhass gilt es mehr denn je, die Erinnerung wach zu halten und auch jener zu gedenken, die bisher nicht in den Fokus gerückt worden sind.

Er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, hat Heiko Maas einmal gesagt. Mag es ihm auch noch nicht gelungen sein, als Krisendiplomat zu glänzen, internationale Konflikte zu entschärfen, im Ringen mit Trump oder Putin Akzente zu setzen: Wenn es darum geht, Versöhnung und das gegenseitige Verständnis zu stärken, ist auf Heiko Maas Verlass.