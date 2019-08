Berlin. Durch Schlösser gesicherte Zäune, gesperrte Zufahrten, ein stillgelegter Kran – auf diesem Bau nahe der Spree herrscht Ruhe, wie Heerscharen von Berlin-Touristen auf dem Weg zum Brandenburger Tor registrieren. Sehr verwunderlich. Denn es herrscht Raumnot im Berliner Regierungsviertel.

Die derzeit 709 Bundestagsabgeordneten haben zwar Büros gefunden. Aber Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung guckten in die Röhre. Wo sollen sie bleiben? Typisch Berlin, könnte man jetzt sagen. Aber so einfach liegen die Dinge nicht.

Der Bundestag ist derzeit so groß wie noch nie und droht weiter zu wachsen, weil die darin vertretenen Fraktionen dagegen nichts unternehmen. Wenn es nach dem Gesetz geht, sollten 598 Abgeordnete unter der Reichstagskuppel sitzen. Doch die Realität sieht anders aus. Aufgrund von Regelungen zu Überhang- und Ausgleichsmandaten gibt es jetzt die besagten 709 Parlamentarier. Nach der Wahl 2021 könnten es sogar mehr als 800 Abgeordnete werden. Bemühungen der Bundestagsfraktionen, dies zu bremsen , sind alle gescheitert. Dem Wähler – und Steuerzahler – ist das immer schwerer zu vermitteln.

Zeitplan geriet ins Trudeln

Denn die Kosten steigen unaufhörlich. Und der Büro-Bau stockt: Das derzeit wichtigste Bauvorhaben, das 330 Büros schaffen soll, ist die Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses (MELH), benannt nach einer früheren FDP-Politikerin und Frauenrechtlerin. Spatenstich war schon im Jahr 2010. Damals war der Einzug in die Abgeordnetenbüros und den Multifunktionssaal für 2015 geplant. Ärger um die Vergabe von Baugruben-Arbeiten und Pfusch am Bau brachten den Zeitplan aber ins Trudeln. Zuletzt war von Fertigstellung 2021 die Rede. Die Baukosten schraubten sich von 190 auf 223 Millionen Euro hoch.

„Unterirdisch“ ist die Stimmung, unterirdisch ist das Problem: Risse in der Bodenplatte, durch die Grundwasser eindringt, führten zu Stillstand auf dem Bau. An einigen Problemstellen im Keller wurde schon versucht, die Risse zu flicken. In Hohlräume wurden Kunstharz und Beton gepresst. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) befand das Düsseldorfer Oberlandesgericht aber: Das Bundesbauamt könne nicht nachweisen, dass die ausführende Firma geschlampt hat. Der Bau sei stattdessen schlecht geplant worden – vom Bundesbauamt.

Kubicki legt sich nicht fest

„Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Sanierung nicht nur möglich ist, sondern sogar deutlich günstiger wird als ursprünglich befürchtet“, sagt FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Er ist der Vorsitzende der Baukommission des Parlaments. In dieser Funktion stapfte der Kieler mit Gummistiefeln durch den Keller der Erweiterung des Lüders-Hauses. Er schätzt die Kosten der Verzögerung seit dem Jahr 2015 auf 30 bis 40 Millionen Euro. Wann die Abgeordneten einziehen können, ist allerdings unklar.

Der Bundestag ist nicht der Bauherr der Neubauten des Parlaments. Das ist das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, kurz BBR, dessen Aufsichtsbehörde wiederum das Bauministerium ist, welches seit Beginn dieser Legislaturperiode zum Bundesinnenministerium unter der Leitung von Horst Seehofer (CSU) gehört. Für alle Neubauten sind also drei Behörden zuständig. Das macht es nicht leichter.

Kubicki hatte im letzten Jahr sogar eine Brachiallösung, also den Abriss des unfertigen MELH-Erweiterungsbaus, nicht ausschließen wollen. Dagegen hatte das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erklärt, dass ein Abriss zu keiner Zeit geplant war und auch nicht ist. „Die Fertigstellung ist weiterhin innerhalb der jetzigen Legislaturperiode, bis Herbst 2021, vorgesehen“, heißt es.

Im Kanzleramt klemmt es

Und sonst? Baustellen überall in Berlin. Der Plenarsaal des Bundestags ist während der Sommerpause geschlossen wegen Bauarbeiten, ein neuer Teppich muss rein, der erste seit 20 Jahren. Annegret Kramp-Karrenbauer konnte deshalb kürzlich nicht unter der Reichstagskuppel als neue Verteidigungsministerin vereidigt werden, sondern in einem Nebengebäude. Und im Jakob-Kaiser-Haus, wo viele Abgeordnete ihre Büros haben, regnet es sprichwörtlich durch die Decke. Die Sanierung ist nicht vor 2020 abgeschlossen.

Das ist aber eine Kleinigkeit gegen diesen Großauftrag: Erst 18 Jahre alt ist das Bundeskanzleramt, und schon ist es zu klein. Die Zahl der Mitarbeiter ist von 410 auf rund 750 gewachsen. Ein Erweiterungsbau soll die Raumnot lindern. Start soll 2023, Fertigstellung 2027 sein – wenn es gut läuft. Der Entwurf stammt – wie auch das Kanzleramt selbst – von dem Berliner Architektenduo Axel Schultes und Charlotte Frank. In dem Gebäude werden rund 400 Büros, ein Veranstaltungssaal sowie eine Kita und eine Kantine Platz finden. Auffällig am Entwurf ist die 22 Meter hohe freitragende Hubschrauberplattform.

Kostenpunkt: 460 Millionen Euro – jedenfalls nach derzeitigem Stand.Die Summe durchaus eine „andere Höhe erklimmen“. Wörtlich sagte Frank: „Die Gesamtkosten für das Projekt lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht belastbar beziffern.“ Bezahlen wird der Bund. Der zweigeschossige, bogenförmige Bau soll das sogenannte „Band des Bundes“ nach Westen hin abschließen. Verbunden wird der Neubau mit dem Kanzleramt durch eine Fußgängerbrücke über die Spree. Gegenüber auf der anderen Flussseite liegt die „Schwangere Auster“, wie die Berliner das heutige „Haus der Kulturen“ nennen. In einem Zusatzbau sollen die Logistik und die Poststelle unterkommen.

Und das Kanzleramt? Mit seinen 19000 Quadratmeter Hauptnutzfläche zählt das Regierungsgebäude zu den größten weltweit. Altkanzler Helmut Kohl setzte den Bau des Gebäudes durch, das die Berliner „Die Waschmaschine“ nennen. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zog 2001 als Erster ein. Die Baukosten sollen sich auf rund 250 Millionen Euro belaufen haben. Sensationell nach heutigen Erfahrungen Nur vier Jahre hatte der Bau in Anspruch genommen! Wintergärten,Büros, eine kleine Wohnung für den Kanzler und Lobbys befinden sich in dem Betongebäude, das allerdings schon wieder sanierungsbedürftig ist. Es gibt eine Reihe von Baumängeln, unter anderem muss ein Leck in der Tiefgarage abgedichtet werden.