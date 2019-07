Eine ganze Großstadt an Wohnungslosen? Von wegen.

Osnabrück. Etwa 650.000 Menschen ohne eigene Wohnung – das entspricht einer Großstadt wie Stuttgart. Ein Sozial-Skandal? Ein Versagen des Staates? Nein. Denn wohnungslos heißt nicht obdachlos. Ein Kommentar.

Von den 650.000 Menschen ohne eigene Wohnung sind 375.000 anerkannte Flüchtlinge, die etwa in Wohnheimen leben. Und von den übrigen 275.000 Menschen erhalten knapp 230.000 von Kommunen und freien Trägern auf verschiedene Arten ein zumeist temporäres Dach über dem Kopf. Bleiben etwa 48.000 Obdachlose, so die Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.

Und auch bei diesen 48.000 Menschen lohnt ein genauerer Blick, denn hier stellen die Zuwanderer aus den osteuropäischen EU-Staaten nach Aussage der Wohnungslosenhilfe einen signifikanten Anteil. Warum das so ist? Weil sich bei Rumänen und Bulgaren herumgesprochen hat, dass ein Mini-Job von wenigen Wochenstunden oder eine Selbstständigkeit mit Mini-Gewinn etwa als Schrotthändler in Deutschland reichen, um volle Sozialleistungen und Kindergeld zu bekommen. Das klar so zu sagen, ist übrigens nicht rassistisch, wie gerne kritisiert wird, sondern Europarecht: EU-Bürger müssen genauso behandelt werden wie Deutsche. Und so ist das eben Alltag in deutschen Sozialämtern.

Dieses Problem lässt sich nur auf europäischer Ebene lösen. Dem Mangel an günstigen Wohnungen könnte Deutschland dagegen selbst begegnen, etwa mit der Wiedereinführung der 1989 abgeschafften Wohngemeinnützigkeit, die langfristig gedeckelte Mieten garantieren kann, und mit mehr Fördermitteln des Bundes an die Länder, die damit dann aber auch wirklich Sozialwohnungen bauen müssten.