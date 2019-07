Das Vereinigte Königreich bröckelt - bricht es auch?

Das Königreich, es lebe hoch: Der britische Premierminister Boris Johnson gestikuliert beim Besuch eines U-Boots während seiner Schottlandreise. Foto: Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa

Osnabrück. Rund 334 Millionen Euro, das ist die Summe, mit der sich Boris Johnson in den skeptischen Teilen des Vereinigten Königreichs die Zustimmung zu einem No-Deal-Brexit erkaufen will. Mit dem Versprechen auf neue Investitionen in dieser Höhe reist er nach Schottland, Wales und Nordirland. Doch die Schotten verweisen auf eine „alternative Option“ und die heißt: Unabhängigkeit. Johnsons Kamikazekurs in Sachen Brexit bringt das Königreich ins Wanken. Ein Kommentar.