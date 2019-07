Flughafen BER: Sicherheit geht vor

Osnabrück. Am künftigen Hauptstadtflughafen BER prüft der Tüv seit Montag, ob alle wichtigen technischen Anlagen des Hauptterminals im Verbund funktionieren. Das hört sich sehr technisch an, könnte aber das Ende einer hoch emotionalen Geschichte über Pleiten, Pech und Pannen einleiten. Schau'n wir mal.

Wird jetzt alles gut am Flughafen Berlin Brandenburg? Sechsmal ist der Eröffnungstermin schon verschoben worden. Nun sollen finale Tests zeigen, ob Alarm-, Brandschutz- und Notstromanlagen auch im Zusammenspiel funktionieren. Im Oktober 2020 könnte der Betrieb starten – theoretisch.

In der Praxis aber liegt der Teufel im Detail. Sogar an einem Plastikdübel, der nicht ordnungsgemäß zugelassen ist, kann die Inbetriebnahme erneut scheitern. Die Bauordnungsämter sind da unerbittlich. Und es ist gut, dass sie kein Auge zudrücken, denn es geht um einen Airport, auf dem von Anfang an Millionen von Passagieren abgefertigt werden sollen. Und die Sicherheit der Menschen darf nicht darunter leiden, dass es massive Fehlplanungen und aufwändige Erweiterungen des Projekts gegeben hat, bei denen der Bauherr und die vielen beauftragten Firmen letztlich die Übersicht verloren haben.

Mangelnde Aufsicht tat ein Übriges, Berlin, die Hauptstadt des großen Industriestandortes Deutschland, zum Gespött der Welt werden zu lassen. Legendär ist etwa die Ulk-Postkarte mit dem abgewandelten historischen Satz des einstigen SED-Chefs Walter Ulbricht: „Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu errichten“. Angesichts der auf mehr als sechs Milliarden Euro verdreifachten Baukosten ist freilich längst nicht allen zum Lachen zumute.