Auch deutsche Marine muss Handelswege am Persischen Golf frei halten

Osnabrück. In der Debatte um eine mögliche Beteiligung deutscher Marineschiffe bei der Sicherung des internationalen Seeverkehrs in der Straße von Hormus kann es nur eine Antwort geben.

Lange haben die Europäer versucht, das von den USA unter fadenscheinigen Gründen gekündigte Atomabkommen mit dem Iran diplomatisch zu retten. Und sie tun es noch. Gleichzeitig müssen sie akzeptieren, dass auch Teheran sich infolge der Effekte der US-Politik immer weniger an die Einhaltung der Vereinbarung gebunden fühlt und seinerseits zunehmend Druck ausübt – so auf den freien Seeverkehr am Golf.

Die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr für den internationalen Handel, vor allem im Bereich Öl. Mit der Möglichkeit, die Durchfahrt nach Gutdünken unberechenbar zu machen, glaubt Teheran einen Trumpf in der Hand zu haben.

Dem kann Europa, dessen Wirtschaft auf freie Handelswege angewiesen ist, nicht tatenlos zusehen. Es geht auch darum, die Durchsetzung internationalen Rechts zu sichern. Wenn die EU außenpolitisch näher zusammenstehen will – auch, um sich von den USA zu emanzipieren – böte eine Marinemission am Golf dazu also eine Gelegenheit.

Soll sich die deutsche Marine daran beteiligen? Unbedingt. Zudem dürfen Bundesregierung und Parlament die Entscheidung darüber nicht auf die lange Bank schieben.

Wer diplomatische Bemühungen für Stabilität mit Handlungsmöglichkeiten zum Schutz eigener Interessen unterlegt, bleibt respektiert und glaubwürdig – und ist nicht gleich ein Kriegstreiber.