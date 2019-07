Moskau. Er gehört zu den schärfsten Kritikern des Kreml - nun ist Alexej Nawalny aus der Haft ins Krankenhaus gebracht worden. Die Rede ist zunächst von einer allergischen Reaktion. Nawalnys Ärztin hat daran erhebliche Zweifel.

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach einem angeblichen Allergieschock aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde nun wieder ins Gefängnis gebracht, sagte Nawalnys persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa am Montag in Moskau vor Reportern.

Sie hatte zuvor eine Vergiftung nicht ausgeschlossen und vor einer frühzeitigen Entlassung gewarnt. Nicht einmal die Ergebnisse der Untersuchung lägen vor, sagte die Medizinerin.

Der Kremlkritiker Nawalny war am Sonntag aus der Haft in die Klinik gebracht worden. Seine Sprecherin gab als Grund eine akute allergische Reaktion an. Die Hintergründe dafür waren zunächst unklar.

Nawalny war am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er zu Protestaktionen aufgerufen hatte. Hintergrund war, dass Oppositionelle und unabhängige Kandidaten nicht zu den Regionalwahlen in sechs Wochen zugelassen wurden. Bei der Kundgebung nahm die Polizei mehr als 1300 Menschen fest. Es war nicht das erste Mal, dass er wegen Aufrufen zu Demonstrationen verurteilt wurde.